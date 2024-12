Provincia di Piacenza, nel 2025 saranno investiti 36 milioni tra strade e scuole

Ammontano a 18,5 milioni di euro per la viabilità e 18 milioni per l’edilizia scolastica, gli investimenti programmati dalla Provincia di Piacenza per l’anno 2025.

La conferma è arrivata con l’adozione – votata all’unanimità nell’ultimo consiglio provinciale – della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2025-2027.

Una seduta in cui – oltre all’adeguamento al nuovo codice degli appalti che introduce novità come i rapporti tra i Comuni e la Stazione Unica Appaltante per quanto riguarda le gare di partenariato pubblico-privato – sono emerse le difficoltà dei Comuni a reperire e trattenere le risorse umane: argomento per il quale l’ente di via Garibaldi si farà portavoce presso l’Unione delle province Italiane.