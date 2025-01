Commissione politiche economiche, Quintavalla nominato presidente

Luca Quintavalla nominato all’unanimità presidente della commissione II Politiche economiche della Regione Emilia-Romagna.

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 gennaio, durante la seduta dell’assemblea legislativa regionale il consigliere regionale piacentino è stato nominato anche con il voto delle opposizioni presidente della commissione II.

“Sono particolarmente emozionato e grato per questo importante incarico che il presidente De Pascale e i colleghi consiglieri di tutti gli schieramenti mi hanno affidato – le parole di Quintavalla -. Si tratta di un incarico importante in quanto le competenze della Commissione sono particolarmente ampie e strategiche: si va dal sostegno al sistema produttivo, alla ricerca scientifica, tecnologica e innovazione dei settori produttivi, alle politiche energetiche, ai rapporti col sistema creditizio, agricoltura, bonifica, industria, artigianato, commercio, turismo, programmazione dei Fondi strutturali europei e Pnrr”.

“Un riconoscimento anche per Piacenza”

“Il mio impegno sarà massimo in un settore, quello dello sviluppo economico, in cui l’Emilia-Romagna è una delle regioni più dinamiche e innovative d’Europa: questo è soprattutto merito del tessuto imprenditoriale del nostro territorio, ma anche di un sistema di governance ben rappresentato dal Patto per il lavoro e il clima, che costituisce un modello di concertazione sociale unico a livello nazionale e che vogliamo proseguire e ulteriormente rafforzare in questo mandato – prosegue l’ex sindaco di Castelvetro -. Nelle nostre priorità ci sarà certamente il supporto alle imprese nei percorsi di innovazione, nelle transizioni ecologica, energetica e digitale, nell’internazionalizzazione, nell’accesso al credito, nei processi di filiera”.

“Un riconoscimento anche per Piacenza – sottolinea Quintavalla -, per questo sento ancora maggiore la responsabilità di svolgere al meglio questo ruolo nell’esclusivo interesse dei nostri territori e dei nostri cittadini”.