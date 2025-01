Piacenza fra le province che offrono più lavoro a giovani: terzo posto in Italia

I dati Excelsior Unioncamere fotografano il dinamismo occupazionale, le professioni più richieste, il flusso di uscite per pensionamenti, trasferimenti o licenziamenti e quindi entrate nel mondo del lavoro.

In provincia di Piacenza nel mese di gennaio in corso sono previsti 2.760 nuovi ingressi di lavoratori, che salgono complessivamente nel trimestre da gennaio a marzo 2025 a ben 7.340 assunzioni. Dati nell’insieme piuttosto stabili rispetto ai precedenti trimestri.

Ma balza all’occhio un “bronzo” davvero curioso, inaspettato e degno di approfondimenti. Siamo la terza provincia italiana fra quelle che “offrono più opportunità ai giovani” recita il rapporto, la prima è Reggio Emilia e la seconda è Como, terza Piacenza con una percentuale del 35,2 per cento di opportunità riservate a giovani (fino a 29 anni) sul complesso degli ingressi.

Ma di che tipo di profili parliamo per la massa di nuovi lavoratori? Per il 30,2 per cento si tratta di lavoratori destinati al mondo dell’industria, per il 69,8 per cento ai servizi.

