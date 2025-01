Trattori in piazza, Coapi: “Chiediamo lo stato di crisi delle aziende agricole”

Gli agricoltori sono tornati a protestare. Nella tarda mattinata di martedì 28 gennaio i coltivatori si sono dati appuntamento nel parcheggio del cimitero cittadino, per poi manifestare in città con un corteo di trattori partito da piazzale delle Crociate e diretto davanti al palazzo della Provincia in via Garibaldi, passando per via Campagna e piazza Borgo.

Al presidio al cimitero di via Caorsana erano presenti una trentina di trattori e circa 100 agricoltori. Di questi, tre trattori e circa 35 gli agricoltori si sono diretti al corteo in città.

Giunti in via Garibaldi una delegazione è salita dalla presidente della Provincia, Monica Patelli, per in incontro nel quale chiedere che l’Ente si faccia portavoce verso il governo per le richieste degli agricoltori.

Con la manifestazione, organizzata da Coapi, Ccoordinamento agricoltori e pescatori italiani, chiedono lo stato di crisi delle aziende agricole.

“Le nostre aziende sono allo sfascio – spiega Nicola Alberici, organizzatore del presidio di Piacenza di Coapi -, vessate da burocrazia ed elevati costi di prodizione. Chiediamo la semplificazione burocrazia e di rivedere gli accordi internazionali come piano Mattei e Mercosur. Abbiamo chiesto aiuto anche ai sindaci affinché si interessino della grave situazione del mondo agricolo”.