Lieve calo delle imprese attive: nel 2024 Piacenza ha perso 16 aziende

È risultato in lievissimo calo, nel 2024, il numero delle imprese attive in provincia di Piacenza.

I dati elaborati dalla Camera di Commercio dell’Emilia, infatti, evidenziano una flessione dello 0,1%, corrispondente a 16 unità in meno a fronte di dati nazionali e regionali che evidenziano, invece, flessioni più marcate (rispettivamente -0,9 e -0,7%).

Le realtà piacentine si sono così attestate a 25.569 con una quota del 22,9% sul totale delle imprese attive che fanno riferimento alla Camera di Commercio dell’Emilia.

“Una sostanziale tenuta – sottolinea il vicepresidente vicario della Camera di Commercio dell’Emilia, l’imprenditore piacentino Filippo Cella – che evidenzia la solidità del tessuto imprenditoriale piacentino, nell’ambito del quale, peraltro, lo scorso anno abbiamo registrato una buona propensione alla nascita di nuove imprese, con un saldo tra nuove iscrizioni (1.531) e cancellazioni non d’ufficio che è stato positivo per 60 unità”.

“Il calo della produzione industriale che abbiamo registrato nella seconda parte del 2024 – prosegue Cella – conferma comunque l’attenzione con la quale occorre monitorare tutti i parametri che indicano gli andamenti economici complessivi, soprattutto in una fase in cui vi sono elementi di instabilità ed incognite internazionali importanti, che riguardano i costi energetici, i possibili dazi del governo statunitense e la crisi che investe alcuni Paesi con i quali esistono importanti relazioni commerciali”.

“Proprio per questo – conclude Cella – riteniamo che il Governo debba compiere ogni sforzo per sostenere il mondo dell’impresa, perché è proprio qui che si generano quel lavoro e quella ricchezza che offrono prospettive di sviluppo per le comunità”.

i dati complessivi piacentini

Tornando ai dati sulle imprese piacentine, dall’analisi dei settori si evidenzia che sono risultate in aumento sia le imprese attive nel comparto dei servizi alle imprese (che con 4.870 unità rappresenta il 19,0% delle imprese totali ed è cresciuto di 44 unità, pari a +0,9%), sia quelle del settore dei servizi alla persona che cresce dell’1,8% rispetto al 2023 (+33 unità), per un totale di 1.877 imprese attive.

Col segno positivo troviamo anche i servizi di alloggio e ristorazione (con in totale 1.885 unità, pari al 7,4% del totale, in aumento dell’1,7%, con 31 unità in più) e le costruzioni (con un totale di 4.608 unità, pari al 18,0% del totale, in aumento dello 0,2%, con 8 unità in più).

Col segno meno troviamo, invece, l’agricoltura (che con 4.356 imprese rappresenta il 17,0% del totale, in calo dell’1,0% con 42 imprese in meno), la manifattura (con in totale 2.376 unità, pari al 9,3% del totale, in calo dello 0,6% con 15 unità in meno), e il commercio (con in totale 5.464 unità, pari al 21,4% del totale, in calo dell’1,4%, con 79 unità in meno).

Analizzando le imprese in base alla natura giuridica, le società di capitale attive a Piacenza, che rappresentano il 22,9% del totale, sono risultate 5.852, in crescita dell’1,9% rispetto al 2023. Le società di persone, che rappresentano il 15,5% del totale delle imprese di Piacenza si sono attestate a 3.968, in calo del 2,0% rispetto al 2023. Le imprese individuali, che rappresentano il 59,8% del totale, sono risultate 15.288, in calo dello 0,1% rispetto al 2023.