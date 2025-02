Difesa del suolo, dalla Regione 7 milioni di euro per Castell’Arquato e Bobbio

Sette milioni di euro in arrivo dalla Regione per due Comuni piacentini, Castell’Arquato e Bobbio, per interventi di difesa del suolo.

Finanziamenti che fanno parte del pacchetto di progetti urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Opere, in capo all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e all’Agenzia Interregionale per il fiume Po, che la Regione sosterrà con un nuovo stanziamento di 75 milioni grazie a un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, siglato a fine 2024.

GLI INTERVENTI NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Castell’Arquato

Torrente Arda: opere di consolidamento dell’alveo e recupero delle opere idrauliche già esistenti. Costo dell’intervento 3 milioni di euro; importo finanziato dal MASE con l’ultimo provvedimento: 3 milioni di euro.

Bobbio, località Mezzano Scotti

Fiume Trebbia: riacquisizione e recupero di aree perifluviali utili per l’espansione dell’acqua in caso di piena. Costo dell’intervento 4 milioni di euro; importo finanziato dal MASE con l’ultimo provvedimento: 4 milioni di euro.