Non si ferma la crescita della Cisl di Parma e Piacenza: sfiorati i 58mila iscritti

Nel 2024 Cisl Parma Piacenza ha raggiunto il traguardo di 57.940 iscritti, segnando un incremento dell’1,08% (oltre 600 unità) rispetto al 2023, esito a cui hanno partecipato tutte le categorie. “Precisamente 620 persone in più in un anno – rimarca Michele Vaghini, segretario generale Cisl Parma Piacenza – e quasi 3.000 negli ultimi 4 anni. Questo risultato è frutto del lavoro quotidiano di tutti coloro che lavorano all’interno della nostra organizzazione. Un impegno apprezzato in ogni ambito: dalla rappresentanza politica all’interno dei luoghi di lavoro, alle pratiche vertenziali, a quelle riferite ai permessi per i lavoratori immigrati, a quelle dei consumatori o di chi ha necessità di essere seguito per le pratiche della casa, fino ad arrivare alle consulenze fiscali e previdenziali di Caf e Patronato. Tutto questo è per noi un motivo di grande soddisfazione, che ci spinge a impegnarci con ancor più convinzione e passione. In una fase di crisi evidente della partecipazione in tanti ambiti dell’attuale società, resa evidente dal grande astensionismo nelle ultime elezioni, un numero così alto di adesioni al nostro sindacato, è senza dubbio un segnale e ci fa ben sperare per il futuro”.

Vaghini rivela poi l’intenzione di aprire nuove sedi sul territorio ed evidenzia come siano cresciute molto in termini percentuali quasi tutte le categorie della Cisl, partendo dalla categoria degli edili (Filca) a quella dei trasporti (Fit), dalla Cisl Scuola a quella del commercio e servizi (Fisascat), da quella del pubblico impiego (FP) a quella dei metalmeccanici (Fim) o dei lavoratori postali e via via tutte le altre.

Anche i pensionati rimangono un pilastro fondamentale per la Cisl di Parma e Piacenza, con 21.829 iscritti.