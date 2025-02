Scuole e adeguamenti antisismici a “Nel Mirino”: interventi per 21 milioni

“Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi, ha posto il focus sull’edilizia scolastica, inquadrando gli interventi in programma nei vari istituti di città e provincia. I cantieri di adeguamento antisismico sono al lavoro in varie scuole del nostro territorio. Dal punto di vista economico si tratta complessivamente di 21 milioni di euro di spesa, di cui l’80% ottenuti attraverso i finanziamenti del Pnrr e il 20% tramite contributo dell’ente di via Garibaldi.

Detto che quando si parla di cantieri nelle scuole interessano soprattutto le tempistiche, anche perché gli studenti di alcuni istituti, come Colombini e Respighi, frequentano le lezioni nei moduli didattici, i cosiddetti “container”, la presidente della Provincia, Monica Patelli, in merito dice che “le date sono imposte e che marzo 2026 è la scadenza ultima per i cantieri del Pnrr”. “Riguardo ai container – aggiunge – non siamo in grado oggi di fornire con certezza una scadenza. Anche noi dobbiamo fare i conti con le criticità quotidiane dei cantieri: dalla carenza di manodopera delle imprese impiegate ad alcuni imprevisti durante i lavori”.

Il più grande intervento riguarda la conversione dell’ex caserma dei vigili del fuoco in via Dante in una scuola, un investimento di 10 milioni. In quel luogo troverà posto il Tramello. “Si tratta di una risposta ai bisogni del Tramello – dice Patelli – ma anche di altri istituti scolastici superiori, poiché genera la riorganizzazione di luoghi da destinare ad altre scuole che attualmente patiscono la carenza di spazi”. Il riferimento è al quadrilatero fra via Dante, via Nasolini e via Negri, dove ci sono sedi decentrate di scuole superiori come il Respighi, il Casali e lo stesso Tramello.

A sottolineare come “l’intervento alleggerirà un’area sotto pressione» attraverso «la creazione di una cittadella scolastica” è Elisa Malacalza, giornalista di Libertà che rimarca come la nuova scuola sia “una risposta alle segnalazioni di abbandono e di episodi di microcriminalità più volte giunti proprio dalla zona di via Dante”.

Sulle discussioni che hanno preceduto e seguito la scelta di portare il Tramello nell’ex caserma interviene Massimiliano Morganti, consigliere provinciale e assessore a Fiorenzuola, che spiega come “l’aumento dei costi abbia indotto la Provincia a investire su un’immobile di proprietà piuttosto che sull’area del Genio Pontieri, come pensato in origine”.

“Il tema degli spazi è sempre più importante – dice Andrea Grossi, provveditore agli studi di Parma e Piacenza – perché è emersa la consapevolezza di come lo spazio sia significativo anche in funzione dell’apprendimento». Grossi parla anche di un’opportunità che difficilmente tornerà: «Occorre avere la percezione storica di quello che sta accadendo, le cifre che si stanno investendo sono qualche cosa di epocale. Nessuno si ricorda, a memoria, investimenti del genere. Nei prossimi decenni non accadrà più e questa epoca sarà ricordata anche per questa grande opportunità”.

Gli interventi

Per l’adeguamento antisismico del liceo Colombini l’investimento previsto è di 8,1 milioni. In due edifici le opere edili sono in fase di completamento e la consegna è prevista a febbraio-marzo 2025, mentre entro marzo 2026 è previsto l’adeguamento dei lavori antisismici di un altro edificio. Nell’estate 2026, invece, partiranno i lavori che riguarderanno un ulteriore edificio, la cui consegna è programmata per l’avvio dell’anno scolastico 2027/28. In aprile di quest’anno saranno ultimati i lavori della palestra.

Per il liceo Respighi l’investimento è di 1,8 milioni. Detto che la palestra è stata completata, in estate cominceranno i lavori dell’edificio di via IV novembre, da concludere nel marzo del prossimo anno. Il cantiere di adeguamento antisismico dell’Isii Marconi richiederà 3,5 milioni, la fine dei lavori è prevista a giugno, mentre sono già stati completati i lavori all’ex Ipsia (Casali, Colombini, Respighi) per 2,3 milioni. Di 1,5 milioni è l’intervento per il liceo Gioia, per il quale tutto sarà pronto per l’avvio dell’anno scolastico 2025/26. Il miglioramento antisismico degli uffici amministrativi del Raineri Marcora comporta un esborso di 1,1 milioni, per la palestra di Borgonovo sarà invece di 935mila euro. Fra gli altri interventi, si ricorda quello di ampliamento del Volta di Castelsangiovanni, il cui esborso è di 2,6 milioni, mentre al Mattei di Fiorenzuola la cifra è di 3 milioni.

