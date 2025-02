La Regione aumenta Irpef, Irap e bollo auto. Protestano i sindacati: “Irrispettoso”

La Regione Emilia-Romagna aumenta Irpef, Irap, ticket sanitari e bollo auto innescando le proteste dei sindacati. “Un’uscita che giudichiamo sbagliata e irrispettosa di un confronto con le parti sociali, mai iniziato, che si profilava molto delicato, soprattutto nel momento in cui per finalità anche condivisibili si finisce per mettere le mani nelle tasche dei cittadini” la nota di Cgil, Cisl e Uil.

Gli aumenti

Dopo quasi 20 anni senza aumenti, verrà infatti maggiorata l’addizionale regionale Irpef per il terzo e il quarto scaglione di reddito (28-50mila euro e sopra i 50mila), con un obiettivo di gettito di circa 200 milioni di euro.

Verranno anche rivisti i ticket per alcune prestazioni, in particolare quelle farmaceutiche, introducendo adeguate soglie di salvaguardia: l’obiettivo è di recuperare 50 milioni già dal 2025, che diventeranno 70 milioni a regime.

Riguardo all’Irap, l’aliquota base è oggi pari al 3,9% e verrà applicata una maggiorazione omogenea dello 0,3%, operativa dal 2026, con l’obiettivo di un gettito di circa 100 milioni.

Infine, verrà aumentato del 10% il bollo auto, in una regione – l’Emilia-Romagna – che non ha mai applicato alcuna maggioranza alla tassa automobilistica: il gettito passerà da 500 a 550 milioni, a partire dal 2026.

“Aumenti definiti necessari per mettere in sicurezza il servizio sanitario regionale, la cui tenuta è a rischio per il sottofinanziamento a livello nazionale” affermano da Bologna. Nel complesso la manovra prevede un potenziamento del Fondo per la non autosufficienza, il sostegno al trasporto pubblico locale e il raddoppio dei fondi per la manutenzione di fiumi, coste e frane. E ancora un finanziamento importante al Fondo per l’Affitto e a favore del Patrimonio Erp, oltre che per i servizi educativi e l’inclusione scolastica.

Sono le priorità del bilancio di previsione 2025-27 illustrato dalla giunta regionale in questi giorni a sindacati, associazioni di impresa e amministratori, e presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa dal presidente, Michele de Pascale, e dagli assessori Davide Baruffi (Bilancio) e Massimo Fabi (Sanità). Una manovra, la prima della nuova legislatura, che indica le priorità del mandato e si inserisce in un quadro geopolitico generale di grande complessità, caratterizzato dall’incertezza dello scenario economico stagnante e da una cornice di finanza pubblica fortemente compressa dal nuovo Patto di stabilità europeo. Inoltre, aumenta la stretta da parte del Governo verso gli enti locali, che chiederà in media circa 100 milioni di euro all’anno alla Regione per riequilibrare la finanza pubblica nazionale.

Protestano i sindacati

“Siamo sorpresi dalla conferenza stampa della Regione sulla manovra 2025,

una uscita che giudichiamo sbagliata e irrispettosa di un confronto con le parti

sociali, mai iniziato, che si profilava molto delicato, soprattutto nel momento in

cui per finalità anche condivisibili si finisce per mettere le mani nelle tasche

dei cittadini.

Le cinque priorità indicate dalla Regione (sanità, non autosufficienza, messa

in sicurezza del territorio, Tpl e casa) sono condivisibili nei titoli e conformi a

nostre rivendicazioni di lunga data, ma vanno analizzate e contestualizzate.

Tuttavia sul piano delle entrate e della leva fiscale avremmo avuto bisogno di

approfondimenti tecnici e politici, premessa della costruzione di affidamenti

condivisi, collegando l’aumento di tassazione al valore della salvaguardia del

nostro sistema sanitario e sociosanitario.

Per noi è fondamentale preservare i principi di equità e progressività del

sistema, avendo cura che i costi e gli investimenti non gravino sulle tasche di

lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati che già sostengono oltre l’80%

della fiscalità generale e faticano ad arrivare a fine mese. I soldi vanno presi

prima di tutto dalle tasche di chi ne ha di più. Dobbiamo manifestare

rammarico e delusione per una falsa partenza del confronto, sbagliata nel

metodo e, nel merito, incompleta nei contenuti della proposta”.