Malattie professionali in aumento a Piacenza: +34%. Stabili gli infortuni sul lavoro

Quando il lavoro fa male e malissimo. Ecco fresco di stampa il corposo bilancio dell’Osservatorio permanente della Cgil che considera la regione e le singole province.

Gli infortuni a casa nostra mantengono una sinistra stabilità. Nel Piacentino sono stati 4.465 l’anno scorso, appena due in meno rispetto al 2023. Sorprende questo ricorrere. Stabili, ma decisamente troppi. Per lo più legati a trasporti e magazzinaggio, riparazione di macchinari, servizi di supporto alle imprese, ambiti sanitari più ancora rispetto all’edilizia che di solito è l’accusata numero uno.

C’è invece un altro aspetto del lavoro minato nel fondamentale diritto alla sicurezza e sono le malattie professionali, che conoscono un boom da un anno all’altro, crescono del 32 per cento – l’incremento maggiore in regione – anche se su numeri ben diversi. Le denunce sono state 217 lo scorso anno, per lo più riconducibili a lavoratori maschi (66%), per lo più a gente italiana (71%), quasi totalmente attiva nell’industria (87%), il resto in agricoltura.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’