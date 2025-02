Coldiretti: sostegno ai viticoltori e servizi per i soci di montagna

Proseguono gli incontri di Coldiretti Piacenza che stanno facendo tappa in ogni zona e sono dedicati sia alle battaglie sindacali sia alle principali novità normative e ai nuovi bandi che interessano il settore agricolo.

Nel calendario, assume particolare rilievo l’appuntamento dedicato al settore vitivinicolo, in programma mercoledì 26 febbraio alle 10 a Castell’Arquato nella Sala consigliare del Palazzo del Podestà.

Tra le opportunità che verranno esaminate, vi è il programma operativo 2025/2026 della Misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno al settore Vitivinicolo approvato nei giorni scorsi dalla Regione Emilia Romagna, con una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile e la novità principale – spiega Dario Panelli, responsabile vitivinicolo di Coldiretti Piacenza – riguarda l’importo minimo degli investimenti che è stato ridotto a 10.000 euro.

Possono essere oggetto di finanziamento i progetti presentati da imprese agroindustriali ed imprese agricole di base, mentre l’intensità dell’aiuto, calcolata sul totale della spesa ammissibile, è pari al:

– 40% per le micro, piccole e medie imprese;

– 20% per le imprese intermedie;

– 19% per le grandi imprese.

Gli uffici Coldiretti sono a completa disposizione delle aziende interessate per fornire tutte le informazioni necessarie e per prestare assistenza per le domande.

servizi per i soci di montagna

Nelle ultime settimane, Coldiretti Piacenza ha anche rafforzato la propria presenza in montagna. Sono stati così attivati il recapito di Perino, che è operativo ogni giovedì mattina dalle 8 alle 12.30 nella sede del Municipio (via del Municipio,1) e di quello di Marsaglia che invece è aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 presso la biblioteca sita in Via Genova,59.

Non solo. La mattina dell’ultimo giovedì di ogni mese Coldiretti è presente anche a Coli presso la sede comunale, sita in via del Municipio, 1.

“Una novità importante – sottolinea Giuseppe Monfreda, segretario di Coldiretti Bobbio– introdotta grazie alla collaborazione e alla sensibilità dei sindaci e delle amministrazioni che ringraziamo per aver condiviso da subito la necessità di dare una risposta concreta alle necessità del mondo agricolo e della popolazione dei territori da loro rappresentati”.

Per i soci della Val Trebbia, si ricorda infine l’appuntamento di venerdì 28 febbraio alle 10 a Bobbio, per un confronto con i soci sulle tematiche tecniche, formative e sindacali che si terrà nella nuova sede dell’ufficio zona in Strada di Sciola, 1/A.

Gli incontri si soffermano sull’analisi delle novità della Pac per il 2025 e sui bandi del Psr, ma anche sul bando ISI 2024, sulle misure dedicate al settore vitivinicolo e sulle novità fiscali.