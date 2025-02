Evasione fiscale, in 25 anni i piacentini non hanno versato oltre 5 miliardi di tasse

In venticinque anni, dal 2000 al 2024, gli italiani devono al Fisco più di mille miliardi, denaro che il fisco non ha riscosso. In regione Emilia Romagna sono 87 miliardi e 890 milioni i debiti dovuto all’evasione fiscale, che riportati sul Piacentino “pesano” per 5 miliardi e 646 milioni di tasse non versate. Un calcolo virtuale, naturalmente, frutto della somma di quanto dovrebbe ogni emiliano romagnolo (19.742 euro) e moltiplicata per la nostra popolazione. A fare questi conti è la Cgia di Mestre che sottolinea anche come l’importo medio delle cartelle sia sotto i mille euro, e come solo un evasore su otto sia una Partita Iva.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’