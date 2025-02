Il Consiglio di Rottofreno: “Sì alla tangenziale, no al casello a San Nicolò”

La sindaca di Rottofreno Paola Galvani si muove per ottenere da Anas il completamento della tangenziale dal Sordello alla via Emilia: “Dimenticate, per ora, il casello autostradale”.

Questo ha comunicato al consiglio comunale, dopo le levate di scudi del centrosinistra contro l’annuncio che il Pug di Piacenza che vorrebbe vedere chiuso il casello della A21 Piacenza ovest in favore di uno svincolo autostradale tra Rottofreno e San Nicolò.

Sollevano la questione i consiglieri di centrosinistra. Simona Bellan, dopo la lettura di un articolo su Libertà: “Per sgravare di traffico la città, aumentiamo l’inquinamento da noi? Piacenza ovest è lontana dalle abitazioni, lì sono quasi tutte attività. Da noi ci sono i paesi. Sappiamo che vicino ai caselli ci sono centri logistici e degrado. Chiedo una riunione pubblica per informare la gente”. E domanda: “Quale interesse economico c’è dietro?”.

Incalza Mara Negrati: “I camion sono un grosso problema. Chi deve andare in città non prenderà il ponte Paladini, ma attraverserà San Nicolò. I nostri campi si riempiono di pannelli solari e ora arriva una colata di cemento. Usiamo quei soldi per la sanità”.

Federico Quagliaroli aggiunge: “Un argomento così importante andava discusso con noi”. Il capogruppo Paolo Bersani rincara la dose, dichiarandosi perplesso e preoccupato.

Galvani parte dai dati della via Emilia che sopporta oltre 30.000 passaggi di veicoli al giorno. “L’ultima parte della tangenziale serve: almeno dal Sordello alla Cattagnina, senza arrivare fino all’autostrada. Poi potremo mettere un divieto di transito ai camion così come fatto da Sant’Antonio”. Dichiara che nessun amministratore di Piacenza l’ha contattata per parlare della chiusura di Piacenza ovest al posto di un nuovo casello sul territorio di Rottofreno.