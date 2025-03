Provincia: iter per la palestra nell’ex Laboratorio Pontieri e l’ex caserma di Ferriere

Diverse novità, soprattutto per quanto riguarda l’edilizia scolastica, discusse durante il consiglio provinciale che si è riunito nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 febbraio.

I dettagli li ha forniti la presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli: “Andremo a stanziare ulteriori 400mila euro a completamento dei progetti di adeguamento antisismico già in essere e in divenire sulle nostre scuole superiori. E abbiamo altri circa 400mila euro in previsione dell’acquisto dei moduli didattici finora noleggiati. Decisione già discussa e deliberata dal consiglio, oggi confermiamo questa idea. E infine, una grande novità a riconferma della volontà di proseguire verso l’intervento di costruzione di una nuova palestra nell’ex laboratorio Pontieri a Piacenza, con la possibilità di approfondire l’accensione di un mutuo dall’importo complessivo di quattro milioni di euro per riconfermare questo nostro volere e riservarci poi nei prossimi mesi, una volta avuta conferma dell’avanzo disponibile, se procedere utilizzando l’avanzo di bilancio oppure proseguire con il mutuo”.

Altro tema all’ordine del giorno la soppressione dei passaggi a livello sulla linea Alessandria-Piacenza nel comune di Castel San Giovanni e nel comune di Sarmato, con l’approvazione del protocollo d’intesa con cui Rfi si impegna ad operare in coerenza con la soluzione viabilistica per la tangenziale Est di Castel San Giovanni, individuata nell’accordo territoriale. L’attuazione degli interventi previsti è però subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Infine, è stata approvata la convenzione con il Comune di Ferriere per la partecipazione a un bando indetto dalla presidenza del Consiglio, finalizzato all’utilizzo dell’ex caserma dei carabinieri. In caso di esito positivo, l’immobile rimarrà a disposizione del Comune per 30 anni.

Dei 400 mila euro stanziati per edilizia scolastica, 290mila riguardano l’intervento in corso al Respighi, 71mila per l’intervento all’ex Ipsia-Leonardo da Vinci e 60mila euro per l’intervento relativo alla segreteria del Ranieri Marcora, applicando 131mila euro di avanzo accantonato nel 2024 per gli interventi Pnrr.

Le previsioni di entrata e spesa dell’intervento al polo scolastico medio superiore di Castel San Giovanni, con la costruzione di un nuovo edificio ad uso didattico per 2,6 milioni (e il correlato finanziamento previsto attualmente tramite mutuo), vengono slittate sull’esercizio 2026.