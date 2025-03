I salumi Dop piacentini conquistano il palato dei tedeschi alla fiera di Monaco

Coppa, pancetta e salame piacentini sono stati protagonisti a Monaco di Baviera all’iniziativa “The Italian Show” l’evento che si è svolto il 24 marzo presso gli Eisbach Studios.

La delegazione piacentina era rappresentata dalla segretaria del Consorzio di tutela salumi Dop Piacentini Lorella Ferrari e dallo chef Paco Zanobini.

“Tantissime le visite degli interessati visitatori, tra cui parecchi giornalisti di settore, alla nostra postazione – spiega il Consorzio – tra queste spicca quella dello chef Gennaro Esposito detentore di ben due Stelle Michelin il quale, dopo gli assaggi sui tre salumi Dop piacentini, si è complimentato per l’alta qualità degustata”.

Lo chef Paco Zanobini, dal palco centrale della manifestazione dedicato a masterclass tematiche, ha dimostrato come possano essere utilizzati i salumi Dop piacentini anche in cucina, oltre che in purezza. Particolarmente apprezzato dagli chef presenti un riso carnaroli mantecato cacio e pepe con polvere di porcini e pancetta piacentina Dop croccante.

“Si tratta di nuova opportunità per far conoscere il valore delle nostre produzioni anche al di fuori dei confini nazionali – commenta il presidente del Consorzio, Antonio Grossetti – e grazie al contatto diretto con i professionisti del comparto Horeca tedesco si è avuta l’opportunità di illustrare loro le peculiari e distintive caratteristiche della coppa, del salame e della pancetta piacentini”.