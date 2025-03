Confagricoltura: al via bando contributi per agricoltori colpiti dalle alluvioni

“E’ stato pubblicato il bando della Regione Emilia-Romagna per l’accesso ai contributi previsti dalla Misura 23 – Operazione 23.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Il sostegno è destinato agli imprenditori agricoli colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell’autunno del 2024, che hanno causato ingenti danni alle superfici agricole utilizzate (SAU)”. Lo rende noto Confagricoltura Piacenza.

il bando

Il bando prevede un budget complessivo di oltre 6,3 milioni di euro e finanzia opere di ripristino del potenziale produttivo agricolo compromesso dalle alluvioni ed esondazioni autunnali a partire dal 17 ottobre 2024. Le domande devono essere presentate attraverso il portale SIAG entro le ore 13:00 del 23 aprile 2025, senza possibilità di proroghe.

I beneficiari devono essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, iscritti alla CCIAA, con fascicolo aziendale e piano colturale 2025 validati. È inoltre necessario dimostrare un danno pari ad almeno il 30% del potenziale produttivo in termini di SAU.

Il contributo sarà erogato in forma forfettaria (€/Ha), variabile in base al tipo di coltura e all’entità del danno. Sono ammesse anche spese già sostenute, purché corredate da perizia asseverata. L’eventuale riduzione delle risorse disponibili porterà a una ripartizione proporzionale del contributo tra i richiedenti.

La concessione del premio avverrà indicativamente entro il 30 giugno 2025, mentre la realizzazione degli interventi dovrà concludersi con la presentazione della domanda di pagamento entro il 15 settembre 2025.

Confagricoltura Piacenza invita tutti gli agricoltori interessati a verificare attentamente i requisiti e a procedere tempestivamente con la presentazione delle domande. Per ulteriori informazioni e supporto, è possibile contattare presso la sede dell’associazione il dottor Marco Piacentini referente in materia per Confagricoltura Piacenza.