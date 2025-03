Conferenza territoriale sociale e sanitaria: eletta presidente Monica Patelli

Dopo circa un anno, la CTSS, ovvero la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, è riuscita a eleggere una nuova presidente.

Si tratta di Monica Patelli, già presidente della Provincia di Piacenza e sindaca di Borgonovo, eletta all’unanimità.

Patelli nel nuovo corso ha predisposto vari obiettivi per la CTSS:

equità nell’offerta e nella distribuzione dei servizi rispetto ai bisogno, con particolare attenzione alle condizioni di fragilità;

parità di accesso ai servizi per i residente nelle diverse parti del nostro territorio, che presenta problemi di complessità, in particolare in montagna;

ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse infrastrutturali, tecnologiche e umane, attraverso la valorizzazione delle sinergie e delle possibili integrazioni

Una delle prerogative per Patelli sarà sfruttare in maniera ottimale i fondi del PNRR, soprattutto per la realizzazione del nuovo ospedale.

Proprio per via di questa idea, fuori dal Palazzo della Provincia, durante le votazioni, si sono riunite alcune persone del comitato Salviamospedale, per chiedere che il progetto venga accantonato, in favore di una ristrutturazione di quello già esistente.

