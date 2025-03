Turismo in calo nel 2024, presenze -6%. Difficoltà per il comparto alberghiero

Arrivi a -4% e presenze a -6% nel 2024 rispetto all’anno precedente. E’ l’estrema sintesi del bilancio dei flussi turistici nel Piacentino, secondo il report diffuso dalla Provincia di Piacenza. Un andamento allineato al quadro regionale in generale rallentamento. In difficoltà soprattutto il comparto alberghiero.

IL DETTAGLIO

“I dati a consuntivo del 2024 – anno caratterizzato da una crescita economica moderata e da un contesto internazionale ancora segnato da incertezze geopolitiche e inflattive – riportano per il turismo piacentino un risultato negativo – si legge nella nota dell’Ente di via Garibaldi -, che avevamo comunque previsto (cfr. i numeri 45 e 46 di Piacenz@) sulla base del rallentamento della dinamica (ancora espansiva) rilevata nel secondo semestre 2023 e della successiva inversione del trend sperimentata nel primo semestre del 2024. Il non brillante quadro macroeconomico generale penalizza tuttavia in modo particolare il comparto del nostro territorio, che insieme a quello parmense è l’unico a registrare in regione una variazione negativa dei flussi, tra l’altro in peggioramento”.

Dopo essere calati dell’1,4% nel primo semestre, i turisti chiudono infatti il 2024 con un – 4,3% complessivo, mentre i pernottamenti passano rispettivamente da -3,5% a -5,6%. In Emilia-Romagna invece la dinamica è stata in media ancora ascendente, con il 2,7% di turisti e il 3,6% di pernottamenti in più a confronto con l’anno precedente, anche se in contrazione rispetto ai primi sei mesi dell’anno, quando le variazioni erano state di oltre il +7 per cento.

Andando ad analizzare i dati provinciali del turismo nel 2024, nel complesso degli esercizi ricettivi gli arrivi hanno raggiunto la cifra di 265.260, oltre 11mila in meno rispetto al 2023, mentre le presenze si sono attestate a 569.732, anch’esse in diminuzione sull’anno precedente, di 33mila circa.

IL REPORT COMPLETO