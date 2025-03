Piano interventi per danni da maltempo 2023, da Regione 5,5 milioni per 35 cantieri

Ammontano a oltre 5,5 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per 35 cantieri nel Piacentino, secondo stralcio del Piano per interventi urgenti da realizzare nei territori danneggiati dalle intense precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023.

Si tratta di opere per completare e integrare i lavori di recupero, consolidamento e messa in sicurezza di strade, corsi d’acqua, versanti dei monti.

Il piano di interventi, disponibile online, è stato predisposto dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in collaborazione con tutti i soggetti attuatori. Gli interventi dovranno essere affidati entro 90 giorni e completati nell’arco di 18 mesi.

Nel comune di Bettola sono programmati tre interventi: sul torrente Perino i lavori di somma urgenza di recupero e integrazione delle opere di difesa idraulica danneggiate (90mila euro); la pulizia di tombinature e cunette in località Villanova (20mila euro); l’urgente ripristino di strada comunale, tombinature e cunette in località Padri (20mila euro).

A Cerignale sono finanziati lavori sulla strada provinciale 52 di Cariseto per la realizzazione di un’opera di sostegno e la ricostruzione della sede stradale alla progressiva km 1+200 (250mila euro).

Nel comune di Corte Brugnatella si lavora sul torrente Cordarezza nel tratto a monte della strada comunale per Roncoli per inalveare le acque fuoriuscite dalla sezione di deflusso a causa dell’ingente portata solida (30mila euro). Due interventi anche a Marsaglia dove si interviene per ripristino e integrazione delle opere idrauliche danneggiate, rimozione della vegetazione di ostacolo e ricalibratura del fiume Trebbia (400mila euro) e del torrente Cordarezza (350mila euro).

LE OPERE NEL PIACENTINO

A Farini sono previsti diversi interventi sui corsi d’acqua: in località Crocelobbia e Sassi Neri lavori di ripristino e integrazione delle opere idrauliche danneggiate e ricalibratura dell’alveo del torrente (280mila euro) oltre alla risistemazione della briglia di valle soggetta a sifonamento (80mila euro).

In località Colla le opere riguardano il tratto dissestato della strada comunale Colla-Fra i Rivi (40mila euro) mentre in località Rio Ribà si realizza una difesa a protezione della tubazione adduttrice (140mila euro). In località Bolderoni è finanziato il recupero di opera di presa, tubazioni e serbatoio (75mila euro) e a Molinati quello dell’opera di presa della sorgente (60mila euro).

Nel comune di Ferriere sono programmati numerosi interventi: nel capoluogo e in località Perotti si prevede il ripristino delle opere idrauliche danneggiate del torrente Nure (280mila euro). Lavori di integrazione delle opere idrauliche, rimozione della vegetazione di ostacolo e ricalibratura dei corsi d’acqua anche nel bacino del torrente Aveto (400mila euro) mentre sul torrente Grondana saranno recuperate le difese spondali a monte e a valle del ponte del Mercatello distrutte dalla piena (80mila euro). Sempre a Ferriere, tra la Strada statale 654 e viale Circonvallazione, sarà risistemato e messo in sicurezza il campo sportivo, punto di atterraggio dell’elisoccorso (150mila euro) e la strada comunale Ferriere-Boeri (260mila euro).

In località Pomarolo è finanziata la messa in sicurezza del ponte sul rio Riccò oltre a interventi strutturali di sostegno della strada comunale (400mila euro). Tra località Curletti e Cattaragna è prevista la messa in sicurezza della strada comunale (460mila euro).

Nel territorio comunale sono previsti anche tre importanti interventi per la viabilità: la delocalizzazione della strada comunale Colla-Valle di Gambaro e la realizzazione della nuova strada (360mila euro); il ripristino della strada comunale Colla di Brugneto (110mila euro) e i lavori sulla carreggiata della strada comunale Noce di Brugneto (60mila euro).

In località Selva saranno realizzate gabbionate di sostegno e la pulizia cunette e tombini (70mila euro) e in località Casa delle Sese il recupero dell’opera di presa e delle tubazioni delle sorgenti del Lardana (50mila euro). Infine, sulla Strada provinciale 586R di Val d’Aveto è in programma il secondo stralcio dei lavori per l’opera di protezione del corpo stradale.

A Gropparello è urgente l’intervento per la viabilità della strada comunale Boveri-Grondesso (40mila euro).

A Ottone sono finanziati gli interventi sulla strada comunale denominata via La Pà (30mila euro) e sulla provinciale 18 di Zerba dove è prevista una struttura di sostegno e la ricostruzione della sede stradale alla progressiva km 1+700 nel territorio comunale (200mila euro). A Capanne di Cosola sarà messo in sicurezza il corpo stradale (20mila euro).

A Pianello Val Tidone sono urgenti il ripristino della rete paramassi con disgaggio preventivo, la carreggiata stradale e la regimazione delle acque (60mila euro).

A Piozzano si procede al ripristino di copertura, tubazioni e sistemazione della strada di accesso al serbatoio Battilana (36mila euro).

A Ponte dell’Olio, in località Morelli, sono finanziati lavori sulla strada comunale 9 di Tollara e per la regimazione delle acque (35mila euro).

A Rivergaro occorre pulire e sistemare l’alveo a protezione del pozzo Fontanamore (40mila euro). Infine, a Travo, verrà messa in sicurezza la sede stradale della strada comunale di Fellino, in località Castellaro (120mila euro).