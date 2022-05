Elezioni a Carpaneto, Arfani: “Serve un confronto pubblico tra i candidati”

Andrea Arfani, candidato sindaco di Carpaneto Insieme lancia un’idea: realizzare un confronto con gli altri aspiranti alla poltrona di primo cittadino: “L’approssimarsi delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Carpaneto porta in evidenzia una lacuna che, almeno finora, ha caratterizzato questa campagna elettorale a scapito dei cittadini. Una lacuna che necessita di essere colmata al più presto, e che corrisponde alla mancanza di un confronto pubblico fra i tre candidati alla carica di sindaco. La campagna elettorale ci vede tutti impegnati in incontri informativi con i cittadini, in sopralluoghi nelle frazioni comunali e in tante iniziative appositamente organizzate per far conoscere alla popolazione i punti salienti dei nostri rispettivi programmi elettorali. Una campagna, però, incanalata su un senso unico di marcia, basata su un lavoro a compartimenti stagni, senza riscontri oggettivi e senza contraddittori. Una campagna che sta negando ai cittadini di Carpaneto quel pluralismo d’informazione che è alla base di qualsiasi società veramente libera e democratica. Per questo ritengo necessario, utile e indispensabile un confronto pubblico fra i tre candidati sindaco, non solo per offrire a tutti i nostri concittadini – e non solo agli elettori – una concreta occasione per valutare e giudicare obiettivamente le idee e i progetti che caratterizzano i tre distinti programmi elettorali, ma anche per cercare di capire in anticipo quale potrà essere il futuro della nostra comunità e del nostro territorio. Un confronto che per trasparenza e imparzialità dovrà essere condotto da un moderatore terzo e che dovrà essere organizzato prima dell’inizio degli incontri delle liste con la cittadinanza che, da martedì prossimo, si svolgeranno in Sala Bot. Sono consapevole che il tempo a disposizione non è tanto, ma credo che un così importante strumento di democrazia partecipata richieda, da parte di tutti i candidati sindaco, uno sforzo collettivo. Sono fin d’ora disponibile per partecipare a questo confronto pubblico che sarà ovviamente all’insegna della democrazia, della trasparenza, della correttezza politica e di quel rispetto reciproco che mai finora è mancato in questa campagna elettorale. Rivolgo l’invito ai miei colleghi candidati e sono certo che – per la correttezza, per l’etica politica e per il senso di democrazia che li contraddistinguono – si attiveranno al più presto insieme a me per offrire alla nostra comunità questo fondamentale momento di confronto. I sei candidati Sindaco di Piacenza si sono finora confrontati in tante sedi istituzionali diverse e sulle più svariate tematiche riguardanti il futuro del loro territorio; credo che anche Carpaneto – uno dei maggiori e più popolosi comuni della nostra provincia – meriti, per il bene dei cittadini, almeno un confronto pubblico. Chi, eventualmente, si rifiuterà di parteciparvi o ne ostacolerà l’organizzazione se ne assumerà la responsabilità, politica e morale, nei confronti della nostra comunità”.

