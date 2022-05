Villa Verdi, il candidato Marocchi contatta il ministro Franceschini

Comunicato della Lista civica “Villanova con Marocchi Sindaco”

“Ieri 30 maggio 2022, Ezio Marocchi candidato sindaco al Comune di Villanova sull’Arda con la lista civica “Villanova con Marocchi sindaco”, ha contattato telefonicamente il Ministro della Cultura, Dario Franceschini per informarlo sulla prossima asta pubblica che sarà disposta dal tribunale per l’alienazione della villa Verdi, struttura questa particolarmente amata dal m.o. Giuseppe Verdi e situata nel comune di Villanova sull’Arda nella frazione di S. Agata Verdi.

Dal ministro è stata assicurata la massima disponibilità per verificare la possibilità di esercitare la prelazione sull’immobile onde garantire la pubblica fruizione di un bene culturale di primaria importanza.

Su disposizione dell’On. Franceschini, le vie operative da percorrere saranno approfondite dai dirigenti ministeriali.

I contatti fra Marocchi e il Ministro continueranno nei prossimi giorni per assicurare il

raggiungimento dell’obiettivo prefissato.”