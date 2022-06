Carpaneto, Arfani: “Per la nuova palestra, lavori già assegnati”

Il comunicato del sindaco e candidato di Carpaneto Andrea Arfani

“Le informazioni che la nostra amministrazione comunale ha indirizzato negli anni alla

comunità e alla popolazione di Carpaneto, vengono oggi – per l’ennesima volta – trasformate in fake-news per fini elettoralistici. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda la palestra realizzata nell’area di pertinenza delle scuole e inaugurata circa due mesi fa. Un progetto ereditato dalla precedente Amministrazione comunale e che – per la sua strategica importanza per il mondo scolastico e sportivo – abbiamo scelto di approfondire e potenziare spostando l’obiettivo dall’iniziale tensostruttura a un impianto sportivo ben più strutturato. Grazie al nostro nuovo progetto, che prevedeva un investimento complessivo di un milione di euro, siamo riusciti ad accedere a contributi a fondo perduto erogati sia dal Ministero dell’Istruzione, sia dalla Regione Emilia Romagna. L’entità dell’importo ci ha costretti a dividere il progetto in tre stralci, con il primo che ha previsto la realizzazione del corpo principale con attrezzature, impianti di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento. Primo stralcio di lavori, per un importo di circa 650.000 euro, portato a compimento lo scorso mese di marzo. E qui arrivano le solite strumentali e fantasiose accuse dagli avversari politici che, a quanto pare, non hanno nemmeno perso tempo per consultare i documenti comunali – che sono pubblici – e per informarsi sulla complessità di questo importante progetto. I nostri avversari politici, infatti, infangano il lavoro e le progettualità dell’Amministrazione comunale uscente, affermando pubblicamente che la palestra sarebbe sprovvista dei servizi igienici e degli spogliatoi, strutture che verranno invece realizzati con il secondo stralcio dei lavori già appaltato alla ditta Paola Francesco di Pieve Porto Morone, che avvierà il cantiere nei prossimi giorni per completare i lavori entro novembre 2022. Il terzo e conclusivo lotto di lavori, riguardante il riordino dell’area esterna grazie alla partecipazione al Bando Sport e Periferie (100.000 euro), verrà completato entro il 2023. Chi in questi cinque anni sedeva in Consiglio comunale e oggi sostiene la candidata De Micheli e il candidato Sidoli, dovrebbe conoscere la realtà dei fatti essendo stato tempestivamente informato, durante le sedute del Consiglio, anche con il supporto di dettagliati documenti. Distorcere la verità su un progetto che ha arricchito la dotazione impiantistica scolastica e sportiva del nostro territorio – e che

ha permesso alle Associazioni di Carpaneto di svolgere regolarmente gli allenamenti in

questi mesi in cui è stato chiuso l’altro impianto privato utilizzato in passato – significa agire in malafede. Era nostro obbligo morale riportare in luce la verità”.

