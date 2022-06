Piacenza Oltre: “Edilizia scolastica richiede pianificazione”

“Uno dei temi che stanno più a cuore a “Piacenza Oltre” é costituito da una scuola inclusiva e internazionale, che abbia gli spazi adeguati per svolgere quelle attività didattiche laboratoriali richieste da una formazione moderna, un passaporto per il futuro dei nostri ragazzi. Per questo, sostengono i membri dell’Associazione – investire nel rinnovamento ed ammodernamento dell’edilizia scolastica, in ottica di sicurezza, risparmio energetico, e disponibilità di spazi per attività di laboratorio in linea con metodi didattici al passo con i tempi, è estremamente importante, e va sostenuto con una attenta pianificazione di lungo periodo e progettualità, non lanciando gli interventi ad iniziative spot tirate fuori dal cilindro per tentare di intercettare fondi all’ultimo minuto”.

“Con l’esclusione di Piacenza dai fondi del Pnrr per il rifacimento della scuola “Don Minzoni”, e dopo l’esclusione dai finanziamenti statali e regionali per il rifacimento della scuola materna di Borgotrebbia, – continuano – l’attuale giunta ha dimostrato ancora una volta che l’assenza di pianificazione e progettualità globali vanno incontro a dei prevedibili fallimenti. Non si capisce infatti perché avrebbero dovuto essere stanziati finanziamenti per l’abbattimento e la ricostruzione di una scuola che non presenta più criticità della maggior parte delle altre scuole piacentine, come pure è chiaro che proposte vincenti per l’accesso a qualsiasi forma di finanziamento pubblico non si improvvisano, ma devono avere dietro progetti già pronti, ed uffici in grado di confezionarli efficacemente per la partecipazione ai bandi”.