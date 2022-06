Tagliaferri: “Classifica Sole 24 Ore conferma gli ottimi risultati della giunta Barbieri

“Piacenza è la migliore città italiana per i giovani. A dirlo non è l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Piacenza, nè il comitato elettorale del sindaco Barbieri. A issare la nostra città sul podio di quelle dove si vive meglio è il Sole 24 Ore, quotidiano non certo sospettabile di simpatie per il centrodestra. Complimenti al sindaco Barbieri e a tutto il centrodestra che in questi anni ha trasformato la nostra città. E che Piacenza vinca la palma come città per i giovani è la migliore smentita alla propaganda del centrosinistra che vuole sempre decidere chi è per i giovani e chi no. Ecco, le statistiche parlano chiaro: Piacenza è bene governata, guarda al futuro e il merito è nostro, del sindaco Barbieri e di Fratelli d’Italia. Quindi domenica andate a votare e votate bene. Fatelo per i vostri figli”. Lo afferma il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri.

