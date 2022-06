“Un caffè con KT” il tour di Katia Tarasconi in vista del ballottaggio

“Un caffè con KT”, che sta per Katia Tarasconi, candidata sindaco. L’iniziativa è partita la mattina del 17 giugno dal Bar Tabacchi Panetto alla Farnesiana, a Piacenza, e proseguirà per tutta la durata di questa seconda fase di campagna elettorale, quella che porterà al ballottaggio del prossimo 26 giugno: il giorno in cui i piacentini decideranno chi sarà la loro prossima sindaca.

Alle 8,30 la candidata del centrosinistra si è presentata al bar Panetto, dunque, e ha condiviso la colazione con i numerosi presenti chiacchierando della campagna elettorale, del futuro di Piacenza, del nuovo ospedale e di altri argomenti. Tra gli avventori del bar c’era anche Ignazio Brambati, residente della zona e già assessore del Comune di Piacenza per due amministrazioni di centrosinistra dal 2002 al 2012. Con lui la candidata ha parlato a lungo del programma.

La giornata è poi proseguita con il solito tour del banchetti elettorali: piazza Duomo, Besurica, parcheggio dell’Esselunga di via Conciliazione.

Oggi però è stata una giornata scandita anche da impegni con gli organi di informazione: nel primo pomeriggio era negli studi di Telelibertà per la registrazione della trasmissione Doppio Turno.

In serata altri appuntamenti elettorali: festa Rebeldes a Sant’Antonio e a seguire incontro in San Giuseppe Operaio.