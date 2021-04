Angelo Claudio Alfano lancia “L’ Arte Di Mediare”: subito Bestseller

Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, dopo i forti cali registrati nei primi sei mesi del 2020 a seguito della pandemia da Covid, il mercato del real estate in Italia rafforza la tendenza positiva già rilevata nei mesi estivi. La chiusura dell’ultimo trimestre dell’anno precedente è stata positiva: +8,8%.

Per tutti coloro che vedono nell’immobiliare un’ottima opportunità di business anche in tempi di pandemia, esce oggi il libro di Angelo Claudio Alfano “L’Arte Di Mediare Tecniche e Strategie Pratiche Per Diventare Un Eccellente Mediatore Immobiliare ed Avere Successo Nel Real Estate” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di raggiungere il successo nel mondo dell’immobiliare apprendendo l’arte che più di tutte fa la differenza in questo settore, quella del mediare.

“Il mio non è il classico libro di formazione che ti insegna a fare acquisizioni immobiliari, proposte di acquisto o a vendere immobili. E’ piuttosto un manuale che racconta la mia storia, le mie esperienze professionali di mediatore e di piccolo imprenditore, oltre a tutto ciò che le ha caratterizzate” afferma Angelo Claudio Alfano, autore del libro. “Quella del mediatore immobiliare è una professione assolutamente straordinaria e unica che può davvero portare a soddisfazioni di alto livello. Come al solito, il segreto sta nel sapere esattamente come fare. Cosa questa che spiego ampiamente nel mio libro”.

Secondo Alfano, il segreto per diventare un grande mediatore immobiliare è solo ed unicamente uno: apprendere una cosa alla volta e imparare a padroneggiarla in maniera eccellente. Solo così è possibile raggiungere il successo in questo settore. Non a caso, il suo è un libro che racchiude ben 38 anni di duro lavoro, di sacrifici, di studi e di soddisfazioni professionali nella mediazione immobiliare. Un’esperienza quella di Alfano che è finalmente a disposizione di tutti.

“Tutti noi sappiamo quanto il mercato immobiliare sia particolarmente caro a noi italiani. Non è un caso se, come dimostrano le statistiche, le compravendite di immobili abbiano recentemente fatto registrare il segno più a dispetto della pandemia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Come dimostra lo stesso autore nel suo libro, il successo in questo settore si costruisce giorno per giorno, mese per mese, anno dopo anno non solo padroneggiando l’arte della mediazione, ma anche attraverso quello che lui stesso definisce l’ottimismo del fare”.

“Seguo Giacomo Bruno da oltre 10 anni. Ho letto tanti suoi libri e mai avrei pensato di scrivere io stesso un libro con la sua casa editrice” conclude l’autore. “Quando ho deciso di scriverlo non potevo che affidarmi a lui. E’ un autorevole editore che ha saputo valorizzare i nuovi eroi della formazione e sono certo che saprà fare altrettanto con la mia pubblicazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3ep8let

Dott. Angelo Claudio Alfano (Classe 1956). Già agente di commercio alla IMCO spa, a 25 anni ha intrapreso la professione di mediatore immobiliare aprendo la sua prima agenzia immobiliare. Dopo il primo Master alla SDA Bocconi di Milano nel 1984, è diventato uno dei primi operatori immobiliari con la Gabetti spa ed ha aperto e sviluppato oltre 10 agenzie. Nel 1990 ha partecipato al primo Master per Consulenti immobiliari realizzato da AICI e Real Estate Research Center dell’università della Florida (Usa). Nel 1995 ha ricevuto la laurea HC in Economia e Commercio dall’università Pro-Deo e nello stesso anno è stato chiamato a Montecarlo dal Cav. “Giovanni Gabetti”a partecipare al “Master Immobiliare”. Attualmente è docente da 25 anni alla C.C.I.A.A. di Frosinone nei corsi sulla Disciplina della professione di mediatore e agente di affari immobiliari. Ex Presidente della Commissione mediatori (ex ruolo legge 39/89) presso la Camera di Commercio di Frosinone, è attualmente considerato uno dei massimi esperti nella mediazione immobiliare ed è iscritto nel registro speciale dei “Periti ed Esperti”. Sito web: https://www.alfanorealestate.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa il papà degli ebook per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. E’ autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. E’ considerato il più noto “ebook influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n. 1 su Amazon. E’ seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it/