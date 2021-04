Francesco Saputo lancia “Da Zero A 100K”: subito Bestseller

Appena uscito, il libro dell’autore è subito primo su Amazon con la campagna social di Giacomo Bruno

Una ricerca dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) dimostra che la sicurezza economica favorisce il benessere, la felicità e la tolleranza, generando benefici tanto per la crescita quanto per lo sviluppo della persona. Motivo per il quale costruire un futuro basato sulla solidità economica risulta a dir poco necessario per ciascuno di noi.

Per tutte quelle persone che stanno vivendo mesi difficili a causa della situazione pandemica nel nostro Paese e sono alla ricerca di uno strumento di rilancio a livello personale e professionale, esce oggi il libro di Francesco Saputo “DA ZERO A 100K. Come Riprendere In Mano La Propria Vita e Lanciare Un Progetto Imprenditoriale di Successo Partendo Da Zero” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di ripartire da se stessi e da ciò che realmente desiderano, così da raggiungere il successo nella propria vita.

“Questo libro parla della mia storia personale e di come, grazie alla formazione e allo studio, sono riuscito a migliorare la mia situazione di partenza fino a raggiungere obiettivi un tempo solo lontanamente auspicabili” afferma Francesco Saputo, autore del libro “A volte quello che manca di più nella nostra vita è proprio una guida e il mio manuale vuole davvero essere come un faro capace di illuminare la vita del lettore così da dimostrargli che tutto è possibile”.

Secondo Saputo, disciplina e perseveranza sono le due componenti fondamentali per raggiungere qualsiasi risultato. Come dimostra la storia personale dell’autore, nonostante le difficoltà che si possono incontrare nella vita, il segreto per riemergere da una situazione difficile è solo uno: considerare ogni giorno come un nuovo punto di partenza trovando il coraggio per raggiungere fino alla fine il proprio obiettivo.

“Ci capita fin troppo spesso di incontrare nella nostra quotidianità persone rassegnate e avvilite. La vita ci mette continuamente alla prova, poi però sta sempre a noi trovare il modo per uscirne fuori” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Nel suo manuale, l’autore racconta in prima persona di come è riuscito ad uscire da una situazione molto difficile dimostrando che, come è stato in grado lui per primo di iniziare un nuovo percorso di vita, anche il lettore può davvero fare altrettanto”.

“Dopo aver conosciuto Giacomo Bruno ad un evento di formazione, ci siamo confrontati e abbiamo ipotizzato l’uscita di questo libro che ora è finalmente realtà” conclude l’autore. “Il suo team mi ha saputo aiutare con serietà e professionalità nel corso di tutti gli step editoriali così da dare alla luce questo mio primo manoscritto”.

Francesco Saputo, nato a Balestrate nel 1967. Figlio orgoglioso della mamma Rosalia e fratello amorevole. Da sempre appassionato di studi umanistici, ha saputo sviluppare la propria esperienza in settori diversi attraverso le tante esperienze fatte in giro per il mondo. Oggi è un coach ottimista, coraggioso e tenace che ama sfidarsi continuamente nella convinzione che solo così sia possibile realizzare i propri sogni.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it