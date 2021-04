Gianluca Palermi: lancia “Immobiliare Digitale”: subito Bestseller

Appena uscito, il libro dell’autore è subito primo su Amazon con la campagna social di Giacomo Bruno

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo trimestre 2020 sono state vendute 15.000 abitazioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 183.381 unità in totale. Un dato questo assolutamente incoraggiante in un periodo, come quello attuale, caratterizzato dalla crisi sanitaria causata dal COVID-19.

Per tutti quei consulenti immobiliari che sono alla ricerca di uno strumento capace di consentire loro di continuare la propria attività professionale rimanendo al passo con le nuove tecnologie, esce oggi il libro di Gianluca Palermi “IMMOBILIARE DIGITALE. Come Diventare Consulente Immobiliare Digitale E Digitalizzare Interamente Il Proprio Marketing” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di vendere case e digitalizzare interamente il proprio marketing immobiliare attraverso internet.

“Il mio libro parla di come impostare la migliore strategia di marketing per il settore immobiliare e va a supportare tutti i professionisti di questo settore nella scoperta del digitale” afferma Gianluca Palermi, autore del libro. “Grazie alle opportunità che la tecnologia odierna ci mette a disposizione, qualsiasi professionista può davvero fare un grande salto di qualità, diventando un agente immobiliare digitale capace di migliorarsi continuamente così da raggiungere risultati da vero top-performer”.

Secondo Palermi, seguire la corrente dell’innovazione tecnologica è fondamentale per svolgere al meglio questa professione tanto oggi quanto nel prossimo futuro. Infatti, solo sfruttando al meglio gli strumenti che la tecnologia mette oggi a nostra disposizione, è possibile aumentare le proprie performance in questo settore e valorizzare al meglio le proprie qualità di consulente immobiliare.

“Fare marketing in un settore come questo sembra un’attività banale perché ancora oggi esiste la convinzione errata che le case si vendano da sole. Purtroppo non è così” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La cosa certa è che stare al passo con i tempi è fondamentale. L’unico modo quindi per sopravvivere all’interno di un settore così competitivo come quello della consulenza immobiliare, sta proprio nel digitalizzare la propria attività e il relativo marketing. Concetto questo affrontato ampiamente dall’autore all’interno del proprio manuale”.

“Il libro è senza dubbio il miglior biglietto da visita per distinguersi dai propri competitor e per portare la propria attività ad un livello superiore” conclude l’autore. “Quando ho preso la decisione di scrivere il mio libro ho pensato subito di affidarmi a Giacomo Bruno e alla sua casa editrice. È l’unica che si impegna davvero a generare i risultati che promette in ambito editoriale”.

Gianluca Palermi, nato a Roma nel 1989. Giovane imprenditore con grandi ambizioni, insegue i suoi sogni fin dal 2012 subito dopo la Laurea in Architettura conseguita alla Sapienza di Roma. Ci sono voluti 9 anni di duro lavoro e sacrifici per consolidare la sua posizione di imprenditore digitale nel mercato immobiliare. Nel marzo 2020 apre, insieme ad un suo amico e collega, la sua prima agenzia di marketing immobiliare generando un ottimo riscontro. Il suo più grande impegno è quello di divulgare e trasmettere, alle future generazioni di consulenti immobiliari, nozioni finalizzate a consentire loro di svolgere al meglio e con risultati ottimali la propria professione. Il tutto attraverso un marketing adeguato e sempre aggiornato alle ultime novità tecnologiche. Le sue passioni principali sono la lettura di libri formativi e la costante formazione personale. Sito web: www.gruppocreo.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato da Forbes Leader “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e ha aiutato oltre 700 Autori a pubblicare un libro sui temi dello sviluppo personale e professionale, anche in self-publishing. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it