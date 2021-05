L’economia sociale come strumento di sviluppo territoriale e inclusione

Giovedì 6 maggio 2021, alle ore 12.00, in modalità videoconferenza, si svolgerà il primo incontro nazionale del Progetto RECRUIT – REshaping CRUcial strategies to fIghT unemployment through Social Economy – finanziato dal Programma COSME dell’Unione Europea, di cui sono partner la Città metropolitana di Bari (nel ruolo di coordinatrice), l’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA), Impact Hub Global Company, il governo regionale di Madrid e il comune di Agia Paraskevi.

Il progetto, partito a febbraio scorso e della durata di un anno, ha la finalità di promuovere lo scambio di conoscenze tra le varie parti interessate e stimolare i processi di sviluppo socio-economico a livello locale con i seguenti obiettivi:

Creazione di un pool di esperti al fine di porre le basi per una collaborazione virtuosa nel campo dell’Economia Sociale.

Confronto e collaborazione tra Grecia, Italia e Spagna sul tema della lotta alla disoccupazione locale attraverso l’economia sociale.

Diffusione di buone pratiche fra i tre Paesi del Mediterraneo e altri Paesi europei.

Diffusione dei risultati del processo a livello europeo per ampliarne l’impatto.

RECRUIT si impegna a favorire il coinvolgimento di attori chiave nelle attività progettuali e a garantire la diffusione dei risultati raggiunti attraverso la creazione di una Comunità Economica Sociale, composta da associazioni, enti di formazione professionale, servizi per l’impiego, autorità locali, imprese, comuni, università e istituti di ricerca e da altre organizzazioni della società civile, i cui rappresentanti potranno attivamente contribuire alla realizzazione del progetto. Città metropolitana di Bari, governo regionale di Madrid e il comune di Agia Paraskevi, le tre autorità amministrative partner del progetto, rappresentano tre Paesi mediterranei in cui il tasso di disoccupazione è estremamente elevato.

Di qui l’idea di mettere in atto piani strategici per affrontare la disoccupazione e avviare un dibattito più ampio sul tema, creando fruttuose sinergie internazionali e nazionali che possano andare a beneficio delle comunità locali e della cittadinanza. Il primo incontro nazionale, organizzato dalla Città Metropolitana di Bari in collaborazione con ALDA e Impact Hub è rivolto in maniera diretta agli attori chiave dell’economia sociale (SEC), organizzazioni di sostegno all’imprenditorialità sociale, imprenditori sociali, regioni ed enti regionali e regionali, comunità locali, media, società civile e a tutti coloro interessati alla tematica dell’economia sociale come strumento di sviluppo.

Durante l’incontro, che si terrà attraverso l’utilizzo di metodologie interattive, i partecipanti avranno la possibilità di condividere la propria esperienza e le buone pratiche generate nel proprio territorio, creando uno spazio di formazione e di scambio di idee.

I destinatari del progetto a lungo termine sono i disoccupati locali con un’attenzione specifica rivolta a donne, giovani, NEET, anziani, disabili e migranti/rifugiati.

Link per accedere al meeting nazionale:

https://cittametropolitanaba.webex.com/cittametropolitanaba-it/j.php?MTID=m74bb8fca11d09b94b5f32fe917992c62