Sandro Colombi (Uilpa). Va superata l’anacronistica gestione dell’Agenzia delle Entrate

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha creato la Divisione Risorse e la relativa posizione dirigenziale, il Capo Divisione Risorse. L’intento è quello di migliorare la gestione del personale, delle risorse materiali, dell’organizzazione delle strutture e così via.

A oggi questo obiettivo non è stato raggiunto. Al contrario, in netta controtendenza col Patto per l’innovazione e la politica di assunzioni nella pubblica amministrazione da parte del Governo, l’Agenzia appare orientata a tagli e ridimensionamenti vecchio stile continuando a perseguire obiettivi di cassa.

Nel dettaglio:

Il personale è la vittima designata della governance dell’Agenzia. La quale usa i lavoratori come limoni da spremere per raggiungere i “numeri” degli obiettivi prefissati e gli scarica addosso ogni tipo di responsabilità.

L’Agenzia è in grave sottorganico e le recenti linee di indirizzo della Divisione Risorse risultano del tutto improprie. Le incoerenze organizzative e le decisioni del vertice sono, di fatto, bastoni tra le ruote per espletare i concorsi delle circa 4mila nuove assunzioni autorizzate dalla Funzione Pubblica.

Con una concentrazione di poteri senza pari la Divisione Risorse ingloba tradizionali aree strategiche cosiddette “no core” dell’Agenzia, ma l’obiettivo rimane lo stesso: riduzione dei costi.

Ancora in tema di riduzione dei costi l’Agenzia prevede tagli in bilancio per circa 5,3 milioni di euro a seguito della cosiddetta “razionalizzazione” degli spazi degli immobili adibiti a uffici dell’Agenzia stessa.

Durante lo Smart working al personale dell’Agenzia non sono stati concessi i buoni pasto né sono state retribuite le ore di straordinario e così via. Per i soli buoni pasto l’Agenzia prevede nel bilancio 2021 ulteriori risparmi per 19,3 milioni di euro.

Se si risparmia da una parte, dall’altra invece si è molto generosi. I vertici dell’Agenzia si sono infatti attribuiti succosi premi incentivanti che sfuggono ai basilari principi di trasparenza.

In dispregio del dettato normativo (art.1, c. 870, legge di bilancio 2021) l’Agenzia non ha ancora provveduto a mettere a disposizione della contrattazione a beneficio della ripartizione tra i lavoratori i risparmi derivanti dallo Smart working. Neanche a dirlo, chi avrebbe dovuto provvedere è la Divisione Risorse.

Potremmo aggiungere altre perle a questo elenco. Ma quanto detto basta e avanza per fotografare l’anacronistica gestione dell’Agenzia delle Entrate. Poiché la misura è colma, la Uilpa si attiverà in tutte le sedi competenti per portare l’Agenzia delle Entrate nel nuovo millennio vista che la sua dirigenza è ferma agli anni ’90 del secolo scorso.

Sandro Colombi, Segretario generale Uilpa

Roma, 5 maggio 2021