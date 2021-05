Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica e buona festa della mamma!

Giovedì si è celebrata in tutto il mondo la Giornata del Colore. Perché non dedicare il nostro appuntamento settimanale a un colore preciso? Chi mi conosce, sa bene che amo definirmi nel bianco e nel nero, ma nonostante questo amo profondamente un’altra tonalità, per me ricca di significati. Il colore Rosa”.

Una rosa per la festa della mamma, il fiore preferito di Barbara

“Rosa è il colore che spesso riconduciamo alle nostre mamme, a cui oggi va il mio augurio più speciale. Ovunque esse siano, regalate loro un piccolo pensiero fatto con il cuore.

Rosa è il colore del mio fiore preferito, che proprio in questo mese fiorisce con tutta la sua forza espressiva. Le rose infatti hanno scelto proprio il mese di maggio per donare tutta la loro bellezza a giardini e piccoli angoli fioriti e io, ne sono una vera appassionata! Mi incuriosisce andare alla scoperta di specie nuove o dimenticate, saperne sempre di più su questo fiore così meraviglioso, ne colleziono davvero tantissime. Non a caso è il fiore che più ha ispirato arte, letteratura, musica… dall’antichità ai tempi moderni. E anche i miei tappeti!”

Il colore rosa nell’arte – Dai Preraffaelliti a Frida Kahlo

“Per i Preraffaelliti ad esempio, la rosa è il fiore che simboleggia la femminilità. Più delicata e intimistica nel primo periodo, più sensuale negli ultimi anni di questo incredibile movimento artistico. Rosso è il colore che valorizza nell’immaginario comune il suo carattere, così incisivo e affascinante da sedurre davvero chiunque. Per questo, amo soffermarmi davanti a opere che più di altre scelgono questo fiore per raccontare una storia. Come quelle di Frida Kahlo, una delle artiste che amo di più, in grado di rappresentare al meglio tutta la sua carica passionale.”

Rosa come ispirazione per i tappeti SITAP Carpet Couture Italia

“Immagini che amo raccontare anche attraverso i mei tappeti, oggi più che mai così ricchi di pathos e incisività, come la linea Devotion Omnia, liberamente dedicata a questa grande artista messicana. Oppure con la linea di tappeti Sicily, dove i toni scuri fanno da sfondo alla luminosità di bouquet floreali, che sembrano proprio uscire dalle tele di John William Waterhouse.”

Buon compleanno Barbara!

“Rosa è il colore a cui voglio pensare per festeggiare il mio compleanno. Un’occasione di rinascita e di nuovi inizi non solo per me, ma come augurio a tutti voi.

E voi, che colore siete? Aspetto i vostri commenti sui canali social di Sitap carpet Couture Italia. A domenica prossima!”

With Love,

Barbara