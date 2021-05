Avviato iter per titolo ‘Città veneta della cultura’

Con la presentazione da parte del primo firmatario Alberto Villanova la commissione Cultura e Turismo, presieduta da Francesca Scatto (ZP) ha dato inizio all’iter istruttorio del progetto di per l’istituzione del titolo di ‘Città veneta della cultura’”, sul modello delle esperienze delle Capitali della cultura europea e nazionale. Il progetto di legge è sottoscritto dai consiglieri della Lega, della lista Zaia e di Veneta Autonomia e di Forza Italia.

“Questa iniziativa legislativa – ha commentato la presidente Scatto al termine della presentazione – aiuta a coniugare la promozione della conoscenza storica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi del Veneto con la valorizzazione turistica ed economica del loro territorio. La costruzione del dossier di candidatura potrà essere volano per un piano strategico di sviluppo delle potenzialità culturali delle nostre comunità. Coniugare turismo e cultura è una scelta vincente per garantire coesione sociale e offrire opportunità di sviluppo e di ‘resilienza’ anche alle realtà piccole e medie del Veneto, che potranno concorrere al titolo sia in forma singola che in forma associata”.