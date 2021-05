CRV – Estensione contributi alle associazioni sostenitrici distaccamenti volontari Vigili del Fuoco

Parere favorevole alla proposta di legge dei consiglieri Rizzotto e Soranzo che modifica la legge regionale del 2018 “per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco”. La commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, presieduta da Luciano Sandonà (Zp), ha dato il via libera per l’aula, con i voti della maggioranza.

I 30 distaccamenti volontari presenti in Veneto, di cui 21 in provincia di Belluno, costituiscono un sostegno ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, aiutando a rendere così più capillare la presenza del corpo di soccorso in tutto il territorio veneto. La proposta di modifica licenziata dalla commissione mira ad estendere i contributi regionali (pari a 150 mila euro nel 2021) anche alle associazioni dei sostenitori (e non più solo dei volontari) dei distaccamenti dei vigili del fuoco. Potranno inoltre beneficiare dei contributi per acquisto attrezzature e mezzi e per spese di manutenzione anche i Comuni nei quali i distaccamenti dei volontari svolgono la loro attività, anche se non ne ospitano la sede. “L’allargamento della platea dei beneficiari dei bandi regionali – ha spiegato il presidente Sandonà – consentirà di sostenere anche quelle realtà civiche che operano a sostegno dei distaccamenti volontari, storico supporto ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco”.