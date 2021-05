CRV – Economia circolare e via libera a Ulss 2 per elettrodotto e cabina Enel Cittadella Treviso

La commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Sonia Brescacin (ZP), ha dato il proprio assenso in merito al progetto di legge di iniziativa consiliare “per la promozione di un sistema di economia circolare e per il consumo critico” in discussione in terza commissione. A favore dell’iniziativa legislativa presentata da Lega e lista Zaia si sono pronunciati i consiglieri di maggioranza; astenuti i rappresentanti del Pd, del M5S e del Veneto che Vogliamo.

La commissione ha dato inoltre il proprio via libera all’Ulss 2 Marca Trevigiana per la costituzione di un nuovo diritto di servitù a favore di Enel Distribuzione, nell’ambito del contratto di costruzione della Cittadella sanitaria di Treviso: la società elettrica, su terreno di proprietà dell’Ulss, potrà così potenziare elettrodotto e cabina elettrica per incrementare le forniture elettriche indispensabili alla messa in funzione del nuovo polo sanitario.