Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Il mondo è come un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina”. Oggi voglio iniziare così il mio spazio settimanale, raccontandovi uno dei viaggi a cui tengo di più”.

Barbara racconta le sue memorie di viaggio: Marrakech

“Correva l’anno 2018, non tantissimo tempo fa ma di certo un tempo molto lontano dal mondo che viviamo oggi. Sono partita come tutti, con la leggerezza di vivere un breve periodo di pausa dai ritmi quotidiani di casa e lavoro. Ben presto, mi sono ritrovata in un viaggio di formazione, un’esperienza preziosa per la mia vita personale e professionale”.

La Città Rossa: ispirazione a colori

“Non ero mai stata in Marocco prima di allora e oggi posso dire: “Cosa mi sono persa!”. Già in aeroporto, ci si accorge subito di essere in un posto magico, dove il profumo di spezie e una calda atmosfera soffusa pervade ogni cosa. Il Riad in cui soggiornavo, situato nel cuore della Medina mi ha permesso fin da subito di conoscere la cultura locale, dove la percezione del tempo è molto diversa dalla nostra. Lì tutto è scandito dal movimento del sole, il resto non conta. Contano invece i colori, così intensi. Marrakech è infatti definita la Città Rossa, per la particolare tonalità dei suoi palazzi antichi”.

Le Jardin de Majorelle e la casa museo di Yves Saint Laurent: dove nasce il mio Salone del Mobile 2019

“È la potenza del colore ad accogliere i visitatori al Jardin Majorelle e alla Villa Oasis, costruita nel 1931 in stile moresco. Oggi la casa museo dello stilista francese Yves Saint Laurent e sede del museo Berbero della città. Durante il mio passaggio in questo luogo straordinario, ho avuto la vera illuminazione. Nella Sala dei Gioielli ho realizzato in un attimo come avrei progettato lo stand del Salone del Mobile di Milano, previsto pochi mesi più avanti. Una sala dove la potenza di questi gioielli antichi, attentamente custoditi in preziose bacheche, era esaltata da intere pareti di specchi. Un effetto 3D così inteso… mi ha subito attratta, tanto da diventare il fil rouge del nostro futuro stand. Per questo ho dedicato il Salone di Sitap allo spazio, con i tappeti più importanti della collezione Haute Couture appesi al soffitto ed esaltati dai riflessi delle pareti specchiate. Un’esperienza indimenticabile”.

Un viaggio tra antiche architetture e i mitici souq

“Quello che porto con me di questo viaggio sono sensazioni di relax e introspezione, che solo lì ho avuto modo di vivere. Un mood che si riflette nelle architetture di Marrakech, un mix tra cultura africana e andalusa. Girovagare per le stradine della Città Vecchia è una continua scoperta di angoli inaspettati, meravigliose oasi incastonate tra misteriosi palazzi in pietra. Tutto è viaggio. E poi, le persone. Le donne del posto così fiere delle loro tradizioni, oggi parte del mito. Come il gioiello berbero che ho deciso di portare con me. Inciso a mano e parte dei costumi tradizionali delle donne berbere del Marocco. Una testimonianza di artigianato, storia e cultura locale, da allora parte del mio bagaglio di ricordi.

Marrakech ha aperto davanti a me una nuova visione del mondo.

C’è un viaggio che vi è rimasto nel cuore? Aspetto i vostri commenti sui canali social di Sitap carpet Couture Italia. A domenica prossima!

With Love, Barbara”