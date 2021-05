CRV – Bollo auto, prorogati i termini di pagamento

Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Progetto di legge n. 60, d’iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti di supporto ai contribuenti per il versamento della Tassa automobilistica regionale”, illustrato in Aula dal relatore, la Consigliera regionale Simona Bisaglia (Zaia Presidente). In estrema sintesi, la proposta legislativa tiene conto del quadro economico generale determinato dallo stato emergenziale legato alla pandemia, mette mano all’art. 5 della Legge di stabilità regionale 2021 e, in sostanza, proroga il pagamento del bollo auto al 30 settembre.

