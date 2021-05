CRV – Ok a estensione contributi per associazioni sostenitrici distaccamenti volontari VVF

Approvato oggi all’unanimità dall’Assemblea legislativa regionale il Progetto di legge n. 33, di modifica della legge regionale n. 10/2018 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operanti nella Regione Veneto”. Nel corso dell’intervento introduttivo, il relatore in Aula e primo firmatario della proposta, la Consigliera Silvia Rizzotto (Zaia Presidente), e così anche il correlatore, il Capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai, è stata sottolineata con particolare forza l’azione di tutela a favore dei cittadini svolta dai volontari dei Vigili del Fuoco e proprio allo scopo di sostenerne i distaccamenti volontari (30 nel Veneto, 21 in Provincia di Belluno), il Pdl intende chiarire quali sono le associazioni che possono beneficiare degli interventi ivi previsti, ossia le associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari, ed estende il beneficio delle risorse stanziate per l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche anche ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti. A sostegno della proposta sono intervenuti anche i Consiglieri Cristina Guarda (Europa Verde) e Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia).

© Copyright 2021 Editoriale Libertà