CRV – “Ok a progetto di legge ‘Città veneta della cultura’ e avvio iter per Giornata colli veneti”

Con il ‘sì’ della sesta commissione consiliare ai quattro articoli del testo di legge si avvicina al traguardo la proposta di istituire il titolo “Città veneta della cultura”: la commissione Cultura del Consiglio veneto, presieduta da Francesca Scatto, ha licenziato con i voti della maggioranza l’articolato della proposta di legge presentata dal capogruppo della Lista Zaia Alberto Villanova e sottoscritta dai consiglieri della coalizione leghista e da Forza Italia. I rappresentanti del Pd e del Veneto che Vogliamo si sono astenuti. L’iniziativa legislativa punta a replicare su scala regionale il modello delle ‘capitali’ europee o nazionali della cultura: ogni anno anche il Veneto individuerà un comune, un borgo o una aggregazione di comuni del territorio regionale da valorizzare come ‘città della cultura’. L’assegnazione del titolo avverrà previa selezione da parte di una apposita commissione regionale di esperti (da istituire) che dovrà premiare la miglior candidatura sulla base di un programma di progetti ed iniziative volti a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della località prescelta, a migliorarne l’offerta culturale, ad ampliare la partecipazione alla cultura e a favorire processi di riqualificazione urbana. La proposta di legge, che ora è in attesa dell’esame di sostenibilità finanziaria, ipotizza una disponibilità finanziaria di 100 mila euro l’anno.

“Il titolo “Città veneta della cultura” – spiegano i proponenti – aiuterà ad accrescere la competitività del territorio e a renderlo capace di attrarre maggiori risorse umane e finanziarie anche nel lungo periodo: la nomina farà incrementare i flussi turistici e potrà attrarre anche possibili insediamenti di attività produttive del settore culturale o di settori collegati”.

Con l’illustrazione da parte del primo firmatario la sesta commissione ha inoltre dato avvio all’esame della proposta di legge che istituisce la Giornata regionale dei Colli veneti: la proposta presentata dal consigliere Marco Zecchinato (ZP) e sottoscritta da Enoch Soranzo (FdI) ha incontrato il sostegno anche dei consiglieri di Forza Italia. La Giornata, ha spiegato il primo proponente, potrà svolgersi in Veneto nella prima domenica di primavera, per valorizzare, con iniziative turistiche, culturali e di promozione territoriale, le aree collinari delle province di Padova (Euganei), Vicenza (Berici e Prealpi), Verona (Valpolicella, Valpantena, colline del Garda e dell’Est veronese), Treviso (colline di Conegliano e Valdobbiadene, colli Asolani e Montello). Lo stanziamento annuale previsto ammonta a 50 mila euro da impiegare per iniziative di sensibilizzazione volte alla salvaguardia e alla conservazione degli ecosistemi dei Colli veneti e al loro sviluppo sostenibile, da svolgersi in collaborazione con enti locali, pro loco e associazioni locali.