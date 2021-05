Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

Perché dedicare un tappeto Haute Couture alla Luna? Perché amo la notte. Se dovessi definirmi, di certo mi racconterei come un animale notturno, una pantera che con il naso all’insù ama contemplare la sua potenza nel cuore di una foresta. Per questo, la luna è uno degli elementi che più mi identifica. Nelle notti d’estate, spesso mi addormento baciata dai suoi raggi. Lei sa sempre come ispirarmi, come guidarmi verso la giusta intuizione creativa”.

Moon, un tappeto Haute Couture dedicato alla luna

“Un carattere ‘lunare’ che vive nel tappeto Moon, un gioiello della collezione Haute Couture, realizzato da me per SITAP Carpet Couture Italia. Tessuto manualmente in un filato di pura viscosa, così lucente e prezioso, è in grado di esprimere la potenza della sua luce. Ho scelto di donare a questo tappeto una doppia forma circolare, che simboleggia le sue diverse fasi, dalla luna piena ai singoli quarti. Inoltre, il suo vello così morbido e dal tocco di seta, ne interpreta al meglio le variazioni cromatiche. Da qualunque punto lo si guardi, il tappeto Moon non è mai uguale a se stesso”.

La luna nell’arte e nel design: la Space Age

“Un pianeta capace di influenzare ogni aspetto della vita sulla terra. Il movimento delle maree, la crescita della vegetazione, la nascita di ogni forma di vita… Insieme al sole, il nostro ritmo vitale è scandito da questo incredibile satellite. Non da meno, è suo forte ascendente su arte e design. Basti pensare alle lune surrealiste di Magritte o alla luce soffusa emanata dai dipinti del romanticismo ottocentesco. Una nota di speranza, pronta a rischiarare le tenebre.

Durante la Space Age (anni ’60 e ’70), questo impulso alla conquista di nuovi mondi ha profondamente cambiato anche il mondo della moda. Proprio in questi anni, stilisti come Paco Rabanne hanno vestito le loro modelle con tessuti del tutto inusuali, come plexiglass e alluminio in pieno Moon Style. Per non parlare dei riferimenti progettati dai grandi del design industriale, come Achille Castiglioni, che con Allunaggio si è liberamente ispirato alle forme del LEM, il Modulo Lunare Apollo”.

Ispirazione giusta per il Catalogo Haute Couture di SITAP

“La luna è l’ispirazione che mi ha condotto al concept dell’ultimo catalogo Haute Couture di SITAP Carpet Couture Italia. In un cielo pieno di stelle è tutta la carica del tappeto Moon a tracciare la via delle nuove tendenze interior. Ad affiancarmi in questo viaggio nello stile, non a caso, c’è una pantera.

E voi? Che rapporto avete con la luna? Aspetto i vostri commenti sui canali social di Sitap carpet Couture Italia. A domenica prossima!”.

