Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

La cultura come motore per la ripresa. Finalmente, come già vi ho raccontato qualche domenica fa, i luoghi dell’arte hanno riaperto i battenti tornando a mostrare tutta la loro bellezza. La cultura però è anche un’occasione per tornare a riflettere sul mondo che ci circonda, sulla storia che ci ha preceduto e sugli errori che non vogliamo più commettere”.

Ricominciamo dal Teatro – “Scene da processo per stupro”

“Un principio molto caro al teatro, che con le sue opere, da sempre sa come offrirci uno spaccato del reale vestendo i panni a volte della commedia e a volte della tragedia, in fondo due maschere della nostra esistenza. Un settore tra i più colpiti dalla crisi legata alla pandemia, ma in grado di confermare ancora la sua funzione educativa verso il mondo che verrà. Fondamentale il pubblico che, dati alla mano, sta dimostrando la voglia di tornare ai luoghi dove respirare bellezza e sapere. Non a caso, i 3 spettacoli dedicati al progetto teatrale “Scene da processo per stupro” in programma sabato 29 e domenica 30 maggio, sono andati esauriti nel giro di pochissimi giorni. Un successo strepitoso e tanta soddisfazione per Stella Piazza, mia carissima amica e organizzatrice dell’evento, che per prima ha creduto in questa iniziativa, portando in scena una storia realmente accaduta. Lo spettacolo teatrale infatti, realizzato in collaborazione con Teatro Trieste Trentaquattro, si basa sul documentario “Processo per Stupro” del 1979, andato in onda sulle reti RAI dell’epoca, scuotendo profondamente l’opinione pubblica su un tema così delicato come la violenza sessuale”.

SITAP Carpet Couture Italia contro la violenza sulle donne

“Un progetto, parte del bando “Piacenza riparte con la cultura” promosso dal Comune di Piacenza, volto a valorizzare progetti artistico-culturali inseriti all’interno del patrimonio monumentale piacentino. Per “Scene da processo per stupro” è stata scelta la Cappella Ducale di Palazzo Farnese, un luogo suggestivo realizzato agli inizi del XVII secolo, sotto il ducato di Ranuccio I.

Ho sposato subito questa causa, diventando una delle aziende sostenitrici dell’iniziativa insieme ad altre realtà piacentine. Stimo molto Stella per il lodevole lavoro che da circa 7 anni porta avanti contro la violenza sulle donne. Un’attività che la vede sempre in prima linea e che scelgo di appoggiare ogni volta perché è fondamentale ricordare per non dimenticare. Tenere viva la memoria per non commettere gli stessi errori del passato”.

Respirare cultura, riscopriamo il nostro patrimonio

“Questa domenica vorrei invitarvi a teatro, al cinema, al museo, a un’esposizione, a un castello. Vorrei invitarvi a rimanere affamati di cose belle, di cibo per la mente. È solo attraverso la consapevolezza di quanta cultura il nostro paese possa offrire che potremmo lasciarci alle spalle questo periodo difficile.

With Love, Barbara”.