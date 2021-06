Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica”!

Sitap e la sua Estate Italiana

“Credo che l’estate non sia solo una stagione ma un modo di vivere. Una modalità, che tanto mi ricorda la letteratura di Italo Calvino, dove la leggerezza non è sinonimo di superficialità ma un modo diverso di interpretare tutto quello che ogni giorno ci circonda.

Mai come in questi ultimi 18 mesi, l’estate è soprattutto voglia di uscire, evadere dalle quattro mura domestiche. I mesi più luminosi dell’anno ci offrono panorami incredibili, anche a pochi passi da noi. È il momento giusto per fare spazio a una nuova stagione. Ora più che mai è tempo di cambiare: Arrediamo d’estate”!

Gli ambienti di casa? Fluidi, secondo i trend interior

“I trend interior delle ultime stagioni parlano di ambienti sempre più fluidi, dove ogni stanza non ha più una funzione precisa ma sa adattarsi alle evoluzioni dei suoi abitanti. La giusta modalità per dare nuova vita alla zona terrazzo o all’area ingresso, considerate spesso solo zone funzionali. In realtà, sono perfette per sperimentare la connessione tra mondo indoor e outdoor con piccoli e semplici dettagli d’arredo che, se ben abbinati, possono fare la differenza”.

Barbara Trombatore consiglia: come arredare uno spazio in&outdoor

“Vivere la dimensione living fuori dai confini dell’area salotto è facile, con un’area lounge en plein air. Divano, pouf, poltroncine oppure semplicemente maxi cuscini, utili come sedute, sempre in abbinata a un tappeto: in&outdoor per adattarsi a ogni esigenza. Piccole lucine alle pareti aiutano a rendere lo spazio più raccolto e personale, così come piante decorative e dettagli d’arredo in linea con lo stile scelto per il vostro nuovo angolo relax. Minimal? Può bastare anche solo una semplice lanterna da terra in metallo laccato. Boho chic? Via libera a statuette in legno e pendenti in tessuto intrecciato dall’aria hippie. Classico? Ok a statue di varie dimensioni dal gusto neoclassico con effetto marmo, ecc.”

#SitapEstateItaliana: uno sguardo alla nostra casa e al nostro Bel Paese

“Riprendiamoci l’estate, questo il mood con il quale anche Sitap Carpet Couture Italia guarda ai prossimi mesi, raccontando attraverso le visioni creative del mio Centro Stile un nuovo modo di vivere, pensato per la propria dimensione abitativa e ispirato dal nostro Bel Paese. #SitapEstateItaliana è l’hashtag che ho coniato per rendere ancora più facile e di impatto questo concetto. Cambiamo volto ai nostri ambienti quotidiani e lasciamoci conquistare dalle località più belle della nostra penisola. Quanta bellezza abbiamo attorno a noi, non resta che scoprirla…

Incuriositi dalla nostra #SitapEstateItaliana? Vi aspetto in Showroom per saperne di più!

Buona estate a tutti!

With Love, Barbara”