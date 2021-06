CRV – Asparago Dop di Bassano a palazzo FerroFini auspicio della ripartenza della nostra agricoltura

I Ristoratori bassanesi e il Consorzio di tutela dell’Asparago bianco di Bassano hanno colto l’occasione della prima seduta dell’assemblea legislativa regionale “in zona bianca” per riprendere la tradizione della presentazione in Consiglio regionale del loro prodotto “come auspicio, dopo i mesi dei sacrifici imposti dalla pandemia, di ripresa della nostra agricoltura e dei settori dell’enogastronomia, ristorazione e del turismo del Veneto all’insegna dell’alta qualità e di una produzione di eccellenza all’altezza delle esigenze dei consumatori, capace di affermarsi nel mercato per il suo elevato livello e per caratteristiche inimitabili” come ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti nell’accogliere i rappresentanti bassanesi.

