River Volley 2001, Michelotti Cereali River campione territoriale U13

Un’altra vittoria da aggiungere al palmares della società

La Michelotti Cereali River si è appena laureata campione territoriale U13 vincendo la finale contro il Nure Volley, con il Palarebecchi che vede finalmente il ritorno del pubblico, in forma ridotta per le misure AntiCovid.

14 partite, 14 vittorie, nessun set perso, le super campionesse Sofia Petranca, Micol Arnelloni, Arianna Carlà, Gaia Cavazzini, Sofia Gazzola, Sofia Matteassi, Sara Mazzocchi, Emma Pisani, Sofia Rasparini, Federica Rossi, Agata Rolleri, Valentina Zanelli, sotto la guida di Mister Alessandro Doro, del secondo allenatore Maria Caligiuri e con la preziosa collaborazione della Dirigente Groppi Cinzia, hanno dato sfoggio della propria superiorità partita dopo partita, e davanti a loro si intravede un promettente futuro agonistico.

“Siamo molto soddisfatti di come abbiamo affrontato questa stagione sportiva” – commenta Sergio Tiboni, Presidente del River Volley 2001 – “Complimenti alle ragazze per la meritata vittoria, nonostante la giovanissima età hanno dimostrato una maturità sportiva eccezionale. Tutta la società, le ragazze e le loro famiglie hanno lavorato insieme per mantenere sempre costante l’allenamento, tenendosi a contatto anche a distanza, fino alla ripartenza effettiva. Non è mai mancato l’impegno e la voglia di tornare quanto prima in campo, inoltre, con la possibilità di seguire il campionato in diretta streaming, anche il pubblico ha potuto partecipare. Ci auguriamo che si possa presto tornare a giocare a porte aperte, l’obiettivo della prossima stagione sarà sicuramente quello di continuare a crescere e a migliorarci per consolidare i risultati raggiunti. Ci teniamo a ringraziare particolarmente la viceallenatrice Caligiuri e la Dirigente Groppi per il prezioso sostegno”.

“E’ proprio grazie alla passione e all’impegno che da sempre contraddistinguono il River Volley 2001, che nel corso degli anni sono stati raggiunti traguardi importanti non solo in campo provinciale, ma anche in regione.

Tra i risultati più significativi ci sembra giusto ricordare la partecipazione dell’Under 14 ai campionati italiani nell’anno 2014 e il titolo di campione regionale 2015 della under 13, squadra che ha poi anche vinto il trofeo interregionale.

Una storia di successi costante, alcune giovani atlete cresciute nella società sono poi arrivate alla serie A ed anche alla nazionale giovanile.

La stagione sportiva appena conclusa è sicuramente stata difficile ed impegnativa, dopo il lungo stop forzato causa Covid con alcuni allenamenti da casa, a fare tecnica contro muri e porte delle camerette.

A settembre si è finalmente potuti ripartire, e nonostante le difficoltà organizzative, sia le ragazze che gli allenatori e tutto lo staff hanno messo in campo grinta e determinazione, con l’obiettivo di crescere, divertirsi e portare a casa più risultati possibili.

Il River Volley 2001, rinnova il proprio ringraziamento a tutti i numerosi sponsor che hanno già garantito il proprio sostegno anche per il futuro, senza il quale certi obiettivi sono difficili da raggiungere”.

Segui l’azione che ha portato al punto della vittoria cliccando sul seguente link:

http://www.rivervolley2001.it/blog/files/2021_06_06_u13.mp4