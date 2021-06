Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica”!

Parte il progetto #SitapEstateItaliana

“È ormai da una decina di giorni che abbiamo pubblicato la prima tappa del progetto #SitapEstateItaliana sui nostri canali social e il successo è stato a dir poco strepitoso! Che ne pensate? Lo avete già guardato?

Il progetto #SitapEstateItaliana muove i suoi primi passi già nell’estate scorsa, fortemente influenzato dalla voglia di ricominciare, di ripartire dalle radici, dalla nostra italianità”.

Alla scoperta del nostro Bel Paese: l’Italia

“Spesso, ormai abituati alle sue bellezze, abbiamo tralasciato l’Italia per andare oltreconfine. Viaggiare è fondamentale, ma come possiamo apprezzare ciò che di bello il resto del mondo ha da offrire se non siamo consapevoli del luogo in cui viviamo?

Per questo, #SitapEstateItaliana vuole essere un viaggio. Vogliamo celebrare così la stagione delle vacanze e il nostro Paese, ricco di tesori inestimabili spesso ancora poco conosciuti e valorizzati. un percorso itinerante mirato a farvi conoscere la Cultura, il Saper Fare, il Gusto e lo Stile della nostra Penisola”.

Baci da Portofino – La prima tappa di #SitapEstateItaliana

“Ho sempre amato la Liguria, qui torno ogni anno ed è qui che tornerò sempre. Per questa estate 2021, il viaggio di Sitap non poteva che iniziare dalle sue atmosfere raffinate. Una tappa voluta proprio per il fascino dei suoi palazzi colorati affacciati sul mare e per il tocco luxury chic delle antiche terrazze. L’idea giusta per raccontare l’ultima novità in&outdoor della mia collezione Pret a Porter: i tappeti Carol. Insieme alla mia inseparabile squadra, ho ricreato queste suggestioni dando vita al video “Baci da Portofino”. Una cartolina sognante, dedicata al grande cinema anni ‘60, pronta a trasportarvi in una nuova dimensione di fascino ed eleganza”.

Condividi la tua #SitapEstateItaliana

“#SitapEstateItaliana è anche la parola chiave per chi sta cercando il vero gusto italiano in ogni piccolo angolo quotidiano. È un hashtag per raccontare ciò che ci circonda. Anche voi potete utilizzare l’hashtag #SitapEstateItaliana per postare foto e video sui vostri social, saremo lieti di ripostarvi per condividere sempre di più questo nuovo mood!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti!

With Love,

Barbara”