CRV – presidente Ciambetti ha ricevuto al Ferro Fini Generale Corpo d’Armata Antonio Paparella

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha ricevuto a palazzo Ferro Fini il generale di Corpo d’Armata Antonio Paparella, chiamato alla guida del Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”. Originario di Bari, laureato in Scienze Politiche e specializzato in Sicurezza interna ed esterna il generale Paparella prima di arrivare in Veneto, aveva guidato il comando interregionale dei Carabinieri “Podgora” di Roma. “Sono stato particolarmente lieto di incontrare il generale Paparella una persona squisita e di rara sensibilità – ha detto il presidente Ciambetti al termine dell’incontro – Appena subentrato nel comando a Padova, il generale Paparella volle tra le sue prime uscite pubbliche visitare la stazione dei carabinieri di Lozzo Atestino incontrando anche i sindaci di Lozzo, Vò e Contro Euganeo in un gesto di profonda vicinanza ai cittadini e a quella realtà che per prima in Italia dovette confrontarsi con il Covid-19”. “Per i Veneti l’Arma dei carabinieri è un punto imprescindibile di riferimento e a maggior ragione di questi tempi. Il compito che attende il generale Paparella non è facile vista la complessità delle dinamiche della sicurezza e della lotta al crimine nella vasta area di pertinenza del Comando Interregionale ’Vittorio Veneto’. Sono certo, che il generale Paparella darà il massimo e noi, da parte nostra, non possiamo che garantirgli la massima collaborazione”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà