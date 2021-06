Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Domani, 21 giugno sarà la giornata mondiale dello Yoga. Un giorno magico, che coincide con il solstizio d’estate. Niente di meglio quindi che ritagliarsi un momento di relax e meditazione per salutare la stagione del sole.

La giornata mondiale dello Yoga

Lo yoga è una disciplina millenaria di origine orientale. Per la popolazione indiana è molto di più di una disciplina “fisica” è un vero e proprio stile di vita! Ho scoperto il mondo dello yoga proprio durante i mei viaggi in India, alla ricerca di nuove ispirazioni per le mie collezioni e ne sono rimasta a dir poco affascinata! Ovunque e a qualunque ora del giorno, è possibile incontrare persone intente a praticare yoga. Con il tempo, questa disciplina olistica è arrivata anche da noi in Occidente, trasformandosi in una pratica legata al wellness, una tendenza. Per l’occasione, sono nati brand appositi di abbigliamento e accessori, così come numerosi corsi online, ai quali accedere a distanza attraverso le piattaforme di comunicazione da remoto.

Una pratica consapevole

Oggi più che mai, lo yoga è diventato nella nostra società una valvola di sfogo dai ritmi frenetici dello smart working e dalle restrizioni dovute alla pandemia. Non occorre avere una preparazione fisica particolare, ma solo un’attitudine propositiva. La voglia di praticare con costanza e, soprattutto, con consapevolezza. Già, perché non stiamo parlando di una semplice ginnastica. È un insieme di pratiche volte ad allineare corpo, anima, cuore e mente attraverso delle posizioni dette asana, che uniscono movimento corporeo e respiro. C’è molto di più, ed è per questo che è consigliabile affidarsi ad esperti qualificati in materia. Mai improvvisare!

Il mio viaggio Nuova Delhi – Milano

Perseguendo nella pratica diventa sempre più chiaro che l’attività yogica è come un viaggio dentro se stessi. È una vera e propria introspezione, un modo per riordinare il caos interiore e fare spazio a nuove opportunità, in ogni momento! Ho avuto modo di sperimentare questo concetto sul volo che da Nuova Delhi mi riportava a Milano. Non ho mai avuto paura di volare, ma ricordo che quel viaggio fu particolarmente turbolento! Per fortuna accanto a me, sedeva un anziano signore che vedendomi agitata, mi ha rincuorato, consigliandomi appunto di praticare una semplice meditazione per ritrovare la pace interiore, che mi avrebbe permesso di arrivare a destinazione senza affanno (date le oltre 10 ore di viaggio!). Al tempo, non avendo mai conosciuto lo yoga prima di allora, credevo che non fosse per tutti. Ho avuto il piacere di scoprire che si può davvero sperimentare asana ovunque, anche seduti su un aereo sospesi tra le nuvole!

Lo Yoga ispira la linea di tappeti Tekno

Da quell’episodio mi sono avvicinata a questo mondo, in prima persona come praticante e come Direttore Creativo. Da quel viaggio a dir poco indimenticabile, è nata la mia linea di tappeti dedicati al Wellness: Tekno.

E voi, quale rapporto avete con il mondo dello Yoga e delle discipline olistiche? Condividete le vostre foto sui canali social di Sitap Carpet Couture Italia e non dimenticate di aggiungere l’hashtag #SitapEstateItaliana, le riposteremo!

Buona #SitapEstateItaliana a tutti”!

