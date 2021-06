CRV – Consiglio autonomie locali: ok a due leggi di adeguamento su acque minerali e termali

Il Consiglio delle autonomie locali del Veneto ha aperto il suo nuovo mandato con tre parere unanimi a favore di altrettanti provvedimenti legislativi all’esame dell’assemblea legislativa di palazzo Ferro Fini: il ‘parlamentino’ degli enti locali, guidato nella prima parte della seduta dalla vicepresidente Claudia Benedos sindaco di Maser, ha dato il via libera a due progetti di legge di tipo ordinamentale n. 58 e n. 50, presentati entrambi dalla presidente della commissione Urbanistica, territorio e ambiente Silvia Rizzotto. Il primo riguarda alcuni adeguamenti normativi e semplificatori alla legge 40 del 1989 su ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali; il secondo interviene in materia di territorio, viabilità, trasporti, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile e sicurezza idraulica, sempre con modifiche di tipo normativo che non comportano impegni di spesa.

Infine il Cal si è pronunciato a favore del progetto di legge (n. 45) presentato dal consigliere Marco Zecchinato per istituire nella prima domenica di primavera la Giornata regionale della collina veneta. L’iniziativa di promozione e valorizzazione, non solo turistica, della specificità e delle attrazioni delle aree collinari del Veneto centrale ha incontrato il plauso dei rappresentanti degli enti locali del Veneto e del presidente dell’organo Fabio Bui, primo rappresentante della Provincia di Padova.

Il Consiglio delle autonomie locali tornerà a riunirsi, sempre in videoconferenza, nella prima decade di luglio, per esprimere il proprio parere sul rendiconto finanziario ed economico 2020 della Regione e sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio Ciambetti di promozione dell’economia circolare in Veneto.