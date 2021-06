CRV – Quarta commissione – Auditi componenti Commissione parlamentare bicamerale ‘Ecomafie’

La Quarta commissione consiliare permanente, competente in materia di legalità, presieduta da Andrea Zanoni (Partito democratico), vicepresidente Roberto Bet (Zaia Presidente), ha proseguito le audizioni per approfondire il fenomeno delle Ecomafie e delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Veneto.

Hanno fornito oggi il proprio contributo: i Senatori Andrea Ferrazzi e Luca Briziarelli, l’Onorevole Silvia Benedetti, membri della Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati.

Gli auditi hanno confermato la crescita costante del fenomeno delle ecomafie e dei reati ambientali, con forti impatti sull’economia, dato che la mafia segue il corso del denaro e non è più radicata solo nel territorio di origine. Per la prevenzione degli illeciti è fondamentale la costruzione di banche dati coordinate e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, come anche i controlli sugli impianti di stoccaggio e sul traffico dei rifiuti. E’ stata sottolineata l’importanza della Legge n. 68/2015 che ha introdotto nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai ‘Delitti contro l’ambiente’.

A margine della seduta, questo il commento del presidente Zanoni: “I Senatori Ferrazzi e Briziarelli e l’Onorevole Benedetti, con i loro preziosi contributi, hanno oggi confermato quanto avevamo già acquisito nel corso di questo importante ciclo di audizioni per approfondire il tema delle Ecomafie e del ciclo dei rifiuti: aumentano i reati ambientali, con un pesante impatto anche sulla nostra economia, ed è importante la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali coinvolti per prevenire e contrastare il fenomeno. Abbiamo avuto uno scambio di informazioni proficuo e credo che il Consiglio regionale debba rafforzare ancora di più la sinergia con il Parlamento e, in particolare, con la Commissione bicamerale di inchiesta sulle Ecomafie. Per contrastare questo fenomeno, ritengo che sia altresì fondamentale implementare le banche dati e facilitarne l’accesso; potenziare gli organici della Magistratura; effettuare più controlli sul traffico dei rifiuti”.

Il Vicepresidente Bet ha invece sottolineato: “Dalle audizioni di oggi traspare, ancora una volta, come il Veneto sia una regione di eccellenza per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. I Parlamentari membri della Commissione bicamerale di inchiesta sulle Ecomafie hanno oggi illustrato l’attività che stanno portando avanti per contrastare il fenomeno. In particolare, credo che siano molto importanti le relazioni predisposte su tematiche specifiche che riguardano il nostro Veneto, in primis l’inquinamento da Pfas. Questi approfondimenti ci saranno molto utili per calibrare efficaci politiche regionali al fine di prevenire e contrastare la piaga delle Ecomafie e degli illeciti collegati al ciclo dei rifiuti”.