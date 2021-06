Arredare con BB Creative Style

I consigli di stile di Barbara Trombatore – CEO & Creative Director Sitap Carpet Couture Italia

“Cari lettori e lettrici di Libertà buona domenica!

Vogue, in Capri! Oggi voglio svelarvi il dietro le quinte della seconda tappa del nostro viaggio itinerante alla scoperta delle bellezze del nostro Paese: #SitapEstateItaliana”

Un viaggio alla scoperta di Capri

“Capri è stata una scelta irrinunciabile. Perla della costiera amalfitana, ancora oggi testimone di quel gusto retrò chic dei grandi film del novecento italiano. Questa isola è una continua meraviglia: case incastonate nella roccia a picco sul mare, romantiche calette, hotel a 5 stelle che ancora portano con sé il fascino delle grandi dive del tempo, che soggiornavano proprio qui, sfoggiando la nuova moda da spiaggia. E provocando non poco scandalo! Qui sono nati i primi amori da copertina, immortalati dagli scatti rubati dei paparazzi. Un periodo da sogno”!

Vogue in Capri: la seconda tappa del progetto #SitapEstateItaliana

“Vogue in Capri è un’idea che nasce per unire le ispirazioni di quel tempo ai trend interior contemporanei. Colori, pattern e fantasie impresse sulle trame robuste e sottili della linea di tappeti Carol, pensata per vivere al meglio il tempo presente, dentro e fuori casa”.

Il backstage di uno shooting – Che cosa succede

“E così, in una splendida e calda giornata di fine settembre, abbiamo lavorato a questo progetto, dopo lunghi mesi di ricerca stilistica ed editoriale. La scelta della location, delle palette colore, dell’atmosfera da ricreare e del messaggio da trasmettere non è stata affatto un lavoro banale. Una volta definito il “concept” al via le riprese video e fotografiche, affidate come sempre alla mia inseparabile squadra di professionisti. E il risultato non è tardato ad arrivare! Un’ambientazione sognante ed iconica, ispirata alle copertine delle riviste di moda anni ’50 e alle celebri Maison di Alta Moda, che fanno dell’italianità il loro punto di forza. Vogue in Capri è un invito a immergersi in un mondo d’altri tempi, dove le Dive trascorrono la loro estate baciate dal sole caprese e da suggestioni mediterranee pronte e far battere il cuore”.

#SitapEstateItaliana alla ricerca della bellezza del nostro Paese

“Un mood del tutto nuovo per raccontare il magico mondo dei tappeti contemporanei, ma che spero vi piaccia e vi possa aiutare a sognare ad occhi aperti, anche solo per qualche istante.

Come sta trascorrendo la vostra #SitapEstateItaliana? Utilizzate questo hashtag per le vostre foto e video! Li condivideremo sui canali social di Sitap.

Buona #SitapEstateItaliana a tutti”!

With Love,

Barbara