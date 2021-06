Laura Armanini lancia “Manuale Del Saldo e Stralcio Immobiliare Per Il Debitore”: subito Bestseller

I dati attuali parlano chiaro. In Italia sono ben 50.000 gli sfratti immobiliari che avvengono ogni anno e 220.000 i pignoramenti che sono stati avviati nei confronti di molte famiglie italiane. Sono dati questi che mostrano quanto la situazione sia oggettivamente drammatica e quanto l’emergenza COVID abbia impattato negativamente proprio sul bene più caro agli italiani: la casa.

Per tutte quelle persone che desiderano con tutte le loro forze dire addio ai problemi finanziari legati agli immobili, esce oggi il libro di Laura Armanini “Manuale Del Saldo e Stralcio Immobiliare Per Il Debitore. La Tua Cassetta Degli Attrezzi Per Liberarti Dalla Morsa Dei Debiti e Costruire Una Nuova Vita Finanziaria” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire come trovare la persona giusta capace davvero di prenderli per mano, così da guidarli fuori dai propri problemi finanziari.

“In questa mia seconda pubblicazione mi sono rivolta all’anello debole della società: il debitore. Lo stesso soggetto che troppe volte si trova a dover gestire da solo situazioni finanziarie assai difficili e complicate, senza poter contare quindi sui giusti alleati” afferma Laura Armanini, autrice del libro. “Il mio libro è una vera e propria cassetta degli attrezzi ricca di energia positiva e di tecniche, spesso poco conosciute, che possano davvero mettere il lettore nella condizione di uscire dalla morsa dei debiti. Tutto sta nel sapere esattamente come fare”.

Secondo Laura Armanini, il passo fondamentale che qualsiasi debitore deve fare sin da subito è comprendere, individuare e circoscrivere il problema che si deve affrontare, per poi trovare il giusto professionista nella gestione e nella negoziazione del debito. A detta dell’autrice, poter contare sulla persona giusta fa davvero la differenza, tanto dal punto di vista psicologico quanto dal punto di vista tecnico-pratico.

“Tutti noi comprendiamo bene le difficoltà che un debitore ha quando si trova a gestire una situazione delicata come quella relativa al saldo di un debito” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A distanza di un anno dalla sua prima pubblicazione, con il suo nuovo libro l’autrice mette il lettore nella condizione di verificare se esiste davvero la possibilità di dire addio ai propri problemi finanziari. Tutto sta nell’affidarsi alla persona giusta e chi meglio della stessa autrice come propria alleata?”.

“Dopo aver portato al successo il mio primo libro, era a dir poco scontata la riconferma della Bruno Editore per il lancio di questo mio secondo progetto editoriale” conclude l’autrice. “Il suo staff mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale, a partire dalla stesura del manoscritto fino alla sua pubblicazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/2UawflX

Laura Armanini, nata a Cremona nel 1967. Professionista, imprenditrice e coach immobiliare. Dal 2012 vive a Milano. Qui ha mosso passi importanti nel mondo della formazione e crescita personale. Frequenta corsi di Antony Robbins, fondamentale è il suo incontro con Alfio Bardolla che la fa innamorare del mondo immobiliare scoprendone la passione e l’amore per la tecnica del saldo e stralcio. Tanto studio e tante operazioni fino a ricoprire il ruolo di coach nell’area real estate al fianco di Alfio Bardolla. Aiutare gli altri a raggiungere la libertà finanziaria è una necessità che le nutre l’anima. Mai avrebbe pensato di scrivere libri, invece si è riscoperta scrittrice. Grande esperta delle operazioni di saldo e stralcio immobiliare riesce a trasmettere l’entusiasmo e l’etica di questo operare. Il suo primo libro: “Saldo e stralcio immobiliare – Come diventare il n.1 negli stralci immobiliari”. Curiosità: è madre di Edoardo Enrico. Vive tra Milano, Carpi e il Lago di Garda, anche se oramai si sente milanese a tutti gli effetti. Sito web: www.armaninilaura.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it